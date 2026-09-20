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Українські БПЛА FP-1 уразили московський нафтопереробний завод

Київ • УНН

 • 906 перегляди

Українські БПЛА FP-1 уразили московський НПЗ, де спалахнула пожежа. Також дрони знищили складський комплекс у Підмосков’ї.

Українські БПЛА FP-1 уразили московський нафтопереробний завод

Українські військові за допомогою далекобійних дронів FP-1 уразили московський нафтопереробний завод (АТ "Газпромнефть-МНПЗ"). За даними OSINT-аналізу ASTRA на НПЗ виникла велика пожежа, пише УНН.

У ніч проти 20 вересня жителі підмосков'я та москви повідомляли про велику кількість вибухів. Губернатор написав, що загинули як мінімум 2 особи, ще 6 поранено. Відповідно до аналізу ASTRA кадрів від очевидців, атакований у тому числі НПЗ у москві. Мер столиці рф раніше підтвердив атаку на одному з об'єктів заводу та додав, що ніхто не постраждав

- йдеться у повідомленні.

Атаку підтвердив співзасновник компанії-виробника ударних дронів Fire Point Денис Штілерман в Х.

московський нафтопереробний завод - одне з найбільших нафтопереробних підприємств росії, розташоване в московському районі капотня. Його потужність – 11 млн тонн нафти на рік. Завод забезпечує близько 40% паливного ринку москви та 70% потреб московського регіону в бензині та авіагасі.

Додамо

Сили оборони дронами FP-1 вночі також знищили черговий складський комплекс у підмосковʼї. В результаті ударів горіли склади компанії "Современные Складские Технологии".

Євген Царенко

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