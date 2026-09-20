Українські БПЛА FP-1 уразили московський нафтопереробний завод
Київ • УНН
Українські БПЛА FP-1 уразили московський НПЗ, де спалахнула пожежа. Також дрони знищили складський комплекс у Підмосков’ї.
Українські військові за допомогою далекобійних дронів FP-1 уразили московський нафтопереробний завод (АТ "Газпромнефть-МНПЗ"). За даними OSINT-аналізу ASTRA на НПЗ виникла велика пожежа, пише УНН.
У ніч проти 20 вересня жителі підмосков'я та москви повідомляли про велику кількість вибухів. Губернатор написав, що загинули як мінімум 2 особи, ще 6 поранено. Відповідно до аналізу ASTRA кадрів від очевидців, атакований у тому числі НПЗ у москві. Мер столиці рф раніше підтвердив атаку на одному з об'єктів заводу та додав, що ніхто не постраждав
Атаку підтвердив співзасновник компанії-виробника ударних дронів Fire Point Денис Штілерман в Х.
московський нафтопереробний завод - одне з найбільших нафтопереробних підприємств росії, розташоване в московському районі капотня. Його потужність – 11 млн тонн нафти на рік. Завод забезпечує близько 40% паливного ринку москви та 70% потреб московського регіону в бензині та авіагасі.
Додамо
Сили оборони дронами FP-1 вночі також знищили черговий складський комплекс у підмосковʼї. В результаті ударів горіли склади компанії "Современные Складские Технологии".