Українські БПЛА FP-1 уразили московський нафтопереробний завод

Українські військові за допомогою далекобійних дронів FP-1 уразили московський нафтопереробний завод (АТ "Газпромнефть-МНПЗ"). За даними OSINT-аналізу ASTRA на НПЗ виникла велика пожежа, пише УНН.

У ніч проти 20 вересня жителі підмосков'я та москви повідомляли про велику кількість вибухів. Губернатор написав, що загинули як мінімум 2 особи, ще 6 поранено. Відповідно до аналізу ASTRA кадрів від очевидців, атакований у тому числі НПЗ у москві. Мер столиці рф раніше підтвердив атаку на одному з об'єктів заводу та додав, що ніхто не постраждав