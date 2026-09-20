Продовжуйте цькувати українців: міністр оборони Польщі звинуватив депутатів Сейму у грі на користь росії
Київ • УНН
Косіняк-Камиш заявив, що підтримка України є державною метою Польщі. Він звинуватив деяких депутатів Сейму у тому, що їхні заяви працюють на стратегію безпеки росії, а не Польщі.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час виступу в Сеймі звинуватив деяких депутатів у тому, що їхні заяви працюють на стратегію безпеки росії, а не Польщі. Про це повідомляє TVN24, інформує УНН.
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Косіняк-Камиш нагадав, що у п'ятницю польські винищувачі знову піднімали в повітря через російську атаку на Україну.
Це вже не поодинокі інциденти; це спланована агресія проти країн НАТО. Це не випадковість; це стратегія російської федерації
Він підкреслив, що підтримка України є державною метою Польщі, навіть попри невирішені історичні розбіжності.
Посварити поляків та українців? Посварити поляків з поляками, поставити нас проти НАТО та Західної Європи, залишити Польщу розбитою та самотньою? Серйозно, дайте спокій. ... Коли в України бракує засобів протиповітряної оборони, коли їй бракує боєприпасів, щоб збивати ці дрони, більшість цих дронів пролетять через Україну та досягнуть Польщі. Ви цього хочете? Продовжуйте цькувати українців
Нагадаємо
Польща розпочала розбудову нових фортифікацій та посилення пунктів пропуску на кордоні з Україною через зростання загрози з боку росії.
Польща долучилась до створення антибалістичного щита Freyja18.09.26, 20:13 • 4230 переглядiв