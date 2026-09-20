Продовжуйте цькувати українців: міністр оборони Польщі звинуватив депутатів Сейму у грі на користь росії

$44.6651.24
ukenru
04:22 • 10416 перегляди
Продовжуйте цькувати українців: міністр оборони Польщі звинуватив депутатів Сейму у грі на користь росіїVideo
03:30 • 12016 перегляди
Сили оборони знищили дронами складський комплекс у Підмосков’ї - Fire PointPhoto
19 вересня, 19:33 • 20209 перегляди
Вибори до держдуми рф: "єдина росія"має 53,5% голосів, без вкидань не обійшлось
19 вересня, 17:29 • 24556 перегляди
Вдруге за день: СБУ уразила реактивний "Герань-5" новим дроном-перехоплювачем Video
19 вересня, 14:35 • 25993 перегляди
Розширення санкції США за депортацію українських дітей до рф: Трамп підписав закон
19 вересня, 11:51 • 27237 перегляди
Удари на тисячу кілометрів углиб рф: у Міноборони розповіли, як діпстрайки виснажують воєнну машину рфVideo
19 вересня, 10:32 • 26016 перегляди
Сили оборони уразили пункти управління дронами, полігон і склади росіян - Генштаб
19 вересня, 10:20 • 20389 перегляди
ГУР показало японській делегації компоненти балістичної ракети КНДРPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 09:46 • 17649 перегляди
Сценарій повторюється: захист лікаря Odrex знову заявив відвід судді
19 вересня, 09:30 • 16484 перегляди
Україна отримає від США нові ракети для С-300, що про них відомо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.3м/с
79%
753мм
Популярнi новини
На Київщині внаслідок атаки рф загинули мама та двоє дітей19 вересня, 20:04 • 6348 перегляди
"Зараз молодь - це який вік?" Зеленський зустрівся з молоддю країн Карпатської вісімкиVideo19 вересня, 20:21 • 7744 перегляди
Канада хоче приєднатися до кредиту ЄС на €90 млрд для України19 вересня, 20:48 • 5586 перегляди
Сибіга по дорозі на Генасамблею ООН завітав до Ісландії: готується співпраця у сфері дронівPhoto19 вересня, 21:49 • 4698 перегляди
Хусити атакували ракетами і дронами аеропорт Ер-Ріяда та нафтовий хаб Саудівської Аравії01:58 • 5828 перегляди
Публікації
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto18 вересня, 16:16 • 40571 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video18 вересня, 15:58 • 59269 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo18 вересня, 14:57 • 38304 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 53089 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
18 вересня, 13:22 • 47280 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Владислав Косіняк-Камиш
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Польща
Данія
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек розповів, чому його ексдружина Дженніфер Гарнер відмовилася зніматися з ним у новому фільмі19 вересня, 10:49 • 19186 перегляди
Серена Вільямс рідко з'являється на публіці всією родиною, цього разу вона прийшла з чоловіком і двома донькамиPhoto19 вересня, 08:47 • 19961 перегляди
Кендалл Дженнер відповіла на багаторічні чутки про роман із Карою Делевінь19 вересня, 06:32 • 21880 перегляди
29-річна донька Антоніо Бандераса рідко з'являється на публіці: як вона виглядає заразPhoto19 вересня, 05:52 • 27365 перегляди
Із антигероя в героя - голкіпер “Оболоні” Федорівський став другим воротарем в історії УПЛ, який відзначився голом з гриVideo18 вересня, 16:55 • 21859 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Фільм
Шахед-136
Серіали
С-300

Продовжуйте цькувати українців: міністр оборони Польщі звинуватив депутатів Сейму у грі на користь росії

Київ • УНН

 • 10366 перегляди

Косіняк-Камиш заявив, що підтримка України є державною метою Польщі. Він звинуватив деяких депутатів Сейму у тому, що їхні заяви працюють на стратегію безпеки росії, а не Польщі.

Продовжуйте цькувати українців: міністр оборони Польщі звинуватив депутатів Сейму у грі на користь росії

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час виступу в Сеймі звинуватив деяких депутатів у тому, що їхні заяви працюють на стратегію безпеки росії, а не Польщі. Про це повідомляє TVN24, інформує УНН.

Деталі

Косіняк-Камиш нагадав, що у п'ятницю польські винищувачі знову піднімали в повітря через російську атаку на Україну.

Це вже не поодинокі інциденти; це спланована агресія проти країн НАТО. Це не випадковість; це стратегія російської федерації

- сказав польский політик.

Він підкреслив, що підтримка України є державною метою Польщі, навіть попри невирішені історичні розбіжності.

Посварити поляків та українців? Посварити поляків з поляками, поставити нас проти НАТО та Західної Європи, залишити Польщу розбитою та самотньою? Серйозно, дайте спокій. ... Коли в України бракує засобів протиповітряної оборони, коли їй бракує боєприпасів, щоб збивати ці дрони, більшість цих дронів пролетять через Україну та досягнуть Польщі. Ви цього хочете? Продовжуйте цькувати українців

- резюмував Косіняк-Камиш.

Нагадаємо

Польща розпочала розбудову нових фортифікацій та посилення пунктів пропуску на кордоні з Україною через зростання загрози з боку росії.

Польща долучилась до створення антибалістичного щита Freyja18.09.26, 20:13 • 4230 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
НАТО
Владислав Косіняк-Камиш
Україна
Польща