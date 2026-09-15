Польща посилює кордон з Україною та будує нові фортифікації через російську загрозу

Польща розпочала розбудову нових фортифікацій та посилення пунктів пропуску на кордоні з Україною через зростання загрози з боку Росії. Про це повідомив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш у соц мережі Х та Оперативне командування ЗС Польщі, пише УНН.

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Охорону постів на інфраструктури поблизу кордону Польщі з Україною посилять 18-м понтонно-мостовим полком.

Останні дні показують, що дії росії загрожують безпеці всієї Європи. Згідно з рішенням нашого уряду посилюється, зокрема, інфраструктура, що використовується Прикордонною службою - написав Косіняк-Камиш.

У межах програми "Східний щит" військовослужбовці 4-го та 18-го саперних полків розбудовують прикордонні фортифікації. Для зведення оборонних бастіонів польські інженери використовують спеціальні габіонні бар'єри.

У Оперативному командуванні заявили, що спостережні пости зведуть поблизу кордону Польщі з Україною в Дорогуську, Медиці та Корчовій.

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