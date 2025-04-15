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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26086 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 135932 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138887 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134608 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134612 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196345 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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На кордоні з Угорщиною зупинили чоловіка, який одружився зі старшою на 36 років тещею

На кордоні з Угорщиною затримали 42-річного чоловіка, який одружився з 78-річною тещею для ухилення від призову. Прикордонники не пропустили його через кордон, обом загрожує кримінальна відповідальність.

Кримінал та НП • 27 вересня, 10:03 • 12133 перегляди

Прикордонники на Закарпатті запобігли вивезенню з України старовинної скрипки

Прикордонники вилучили скрипку Albert Schlegel Markneukirchen 1946 року у 21-річної українки на пункті пропуску "Вилок". Інструмент передано на експертизу для визначення його культурної та історичної цінності.

Суспільство • 24 вересня, 22:32 • 20255 перегляди

На пункті пропуску "Краківець - Корчова" сьогодні розпочнуться ремонтні роботи - Демченко

На пункті пропуску "Краківець-Корчова" розпочинаються ремонтні роботи на в'їзді до Польщі. Завтра ремонт почнеться на КПП "Рава-Руська" з української сторони, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Суспільство • 23 вересня, 07:15 • 14654 перегляди

На польському кордоні черги на виїзд з України: прикордонники попередили, де найбільші

Потік людей і транспортних засобів, які виїжджають з України через українсько-польський кордон, збільшився: щодня його перетинають близько 25 000 осіб і понад 5 000 транспортних засобів, що призводить до накопичення транспортних засобів на деяких пунктах пропуску, в той час як на інших спостерігається менший трафік.

Суспільство • 15 травня, 08:28 • 26049 перегляди

Жінка намагалась вивезти у Польщу скрипку Stradivarius

Скрипка "Antonius Stradivarius" 1713 року виробництва, що потенційно має культурну та історичну цінність, була знайдена в багажному відділенні автомобіля на прикордонному пункті пропуску "Краківець".

Суспільство • 3 травня, 13:02 • 19402 перегляди

Усі пункти пропуску на кордоні з Польщею розблоковані, в черзі біля "Ягодина" близько 200 вантажівок - Демченко

Наразі всі пункти пропуску на українсько-польському кордоні розблоковані для руху вантажівок, близько 200 вантажівок очікують у черзі на пункті пропуску "Ягодин", які, зважаючи на його пропускну спроможність, будуть оформлені протягом дня.

Суспільство • 2 травня, 10:34 • 24768 перегляди
Ексклюзив

Наразі поляки блокують лише пункт пропуску "Гребенне – Рава-Руська" - Демченко

Польські фермери наразі блокують лише пункт пропуску Гребенне-Рава-Руська, через який за минулу добу в бік Польщі пропустили лише 70 вантажівок, тоді як через пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ за добу пропустили 1300 вантажівок.

Суспільство • 26 квітня, 09:54 • 100295 перегляди
Ексклюзив

Після розблокування кількох пунктів пропуску спостерігається нормальний рух вантажівок в обох напрямках, в черзі 250 вантажівок - Демченко

Польські фермери обмежують рух вантажівок на пункті пропуску Гребенне-Рава-Руська, пропускаючи лише кілька транспортних засобів на годину в обох напрямках, при цьому близько 250 вантажівок стоять в черзі з боку Польщі.

Суспільство • 24 квітня, 09:11 • 151936 перегляди

Демченко: через розблокований пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ” спостерігається нормальних рух в обох напрямках, в чергах 250 вантажівок

Через розблокований пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" спостерігається нормальний рух вантажівок в обох напрямках. В черзі стоять 250 вантажівок. Водночас польські фермери блокують пункт пропуску "Рава-Руська", де в черзі стоять близько 350 вантажівок.

Суспільство • 23 квітня, 09:44 • 31352 перегляди

Блокада на кордоні з Польщею: у чергах перебуває близько 1700 вантажівок

Близько 1700 вантажівок чекають у чергах на в'їзд в Україну після того, як польські фермери розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною.

Економіка • 21 квітня, 07:05 • 60687 перегляди

Блокада на кордоні з Польщею: заблоковано два напрямки, у чергах близько 570 вантажівок

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" на польсько-українському кордоні, пропускаючи лише кілька вантажівок на годину або взагалі обмежуючи рух, що призвело до утворення черг з 570 вантажівок на польській стороні.

Суспільство • 17 квітня, 10:44 • 23891 перегляди

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на трьох пунктах пропуску: у черзі близько 600 вантажівок

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, не дозволивши жодній вантажівці перетнути кордон у бік Польщі протягом минулої доби, що призвело до утворення черг з близько 600 вантажівок.

Суспільство • 16 квітня, 10:11 • 20379 перегляди

Інспекторку Львівської митниці звільнили з роботи після відео у соцмережах, де вона хизувалась дорогим вбранням - Суспільне

Інспектор Львівської митниці Юлія Дрига була звільнена після того, як у соціальних мережах з'явилося відео, на якому вона хвалиться своїм дорогим одягом та аксесуарами вартістю понад 25 000 доларів США, включаючи годинник Cartier за 5 000 доларів США та капелюх за 18 000 доларів США.

Економіка • 12 квітня, 19:33 • 45292 перегляди

"Ситуація по кількісних показниках перетину кордону не міняється": у Держприкордонслужбі розповіли, чи вплинули урядові переговори на рух на пунктах пропуску

Після міжурядової зустрічі між Україною та Польщею ситуація на пунктах пропуску на кордоні не змінилася: три напрямки залишаються заблокованими, а три - розблокованими, повідомив Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.

Економіка • 10 квітня, 08:58 • 20836 перегляди
Ексклюзив

Блокада на кордоні з Польщею: польські фермери досі блокують три пункти пропуску, у чергах близько 450 вантажівок

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на трьох прикордонних пунктах пропуску з Україною - Ягодин, Угринів та Рава-Руська - близько 450 вантажівок очікують у чергах, у тому числі 230 на одному лише пункті пропуску в Ягодині.

Суспільство • 10 квітня, 06:55 • 118493 перегляди

Понад 500 вантажівок очікують на перетині польсько-українського кордону: найменше пропускають через “Ягодин”

Понад 500 вантажівок очікують на польсько-українському кордоні, при цьому рух через Ягодин, Раву-Руську та Угринів припинено через блокування польськими фермерами цих пунктів пропуску, в той час як черги з 900 та 800 вантажівок очікують на пунктах пропуску Краківець та Шегині відповідно.

Суспільство • 8 квітня, 09:17 • 100419 перегляди

Блокада на кордоні з Польщею: фермери поновили блокування вантажівок навпроти пункту пропуску “Угринів”, в чергах близько 400 вантажівок

Польські фермери продовжують обмежувати рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, де близько 400 вантажівок очікують на перетин, пропускаючи лише кілька вантажівок кожні кілька годин.

Суспільство • 3 квітня, 11:07 • 39064 перегляди

Польські фермери планують знову блокувати  ПП "Угринів-Долгобичув"

Польські фермери планують відновити блокування руху вантажівок на пункті пропуску Угринів-Долгобичув 2 квітня після тимчасового призупинення своїх дій на великодні свята, водночас продовжуючи блокувати вантажівки на пунктах пропуску Ягодин та Рава-Руська, що призводить до значних збитків на митниці.

Економіка • 1 квітня, 09:13 • 27379 перегляди

Польські фермери планують пропускати через ПП "Угринів" у бік Польщі лише вантажівку в день - прикордонники

Польські фермери планують пропускати через прикордонний пункт пропуску "Угринів" лише одну вантажівку на день в напрямку Польщі та три вантажівки кожні шість годин в напрямку України, що значно зменшить транскордонний рух вантажівок.

Суспільство • 27 березня, 13:34 • 22182 перегляди

У ДПСУ розповіли де будуть найменші черги на українсько-польському кордоні в період Великодніх свят

У зв'язку з наближенням Великодніх свят кількість пасажирів та транспортних засобів на кордоні з Польщею значно зросла, що призвело до накопичення черг на таких популярних пунктах пропуску, як Краківець та Шегині, тому мандрівникам варто планувати свої подорожі відповідним чином та розглянути можливість використання менш завантажених пунктів перетину кордону.

Суспільство • 26 березня, 15:45 • 22358 перегляди

“Фактично без змін”: Демченко розповів, яка наразі ситуація на україно-польському кордоні

Польські фермери продовжують блокувати близько 850 вантажівок на в'їзді до Польщі з України на п'яти прикордонних пунктах пропуску, причому більшість вантажівок застрягли на пункті пропуску "Ягодин".

Суспільство • 20 березня, 12:24 • 23229 перегляди
Ексклюзив

Блокада на кордоні з Польщею: у черзі понад 1,1 тис. вантажівок

Станом на сьогоднішній ранок у чергах на п'яти пунктах пропуску в Польщі стоять 1150 вантажівок, які прямують в Україну на тлі блокади польських фермерів, більшість з них - навпроти пункту пропуску "Ягодин".

Війна • 13 березня, 13:24 • 142361 перегляди
Ексклюзив

Польські фермери вирішили не пускати вантажівки з України в Польщу через ПП "Угринів"

Польські фермери заблокували 5 пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, вирішили не пускати вантажівки з України в Польщу через ПП "Угринів".

Суспільство • 11 березня, 08:58 • 105887 перегляди

Блокада на кордоні з Польщею: у черзі на шістьох ПП близько 2,3 тис. вантажівок

Близько 2300 вантажівок стоять у черзі на шести пунктах пропуску на кордоні з Польщею через блокаду польських фермерів, найскладніша ситуація на пункті пропуску "Шегині".

Суспільство • 7 березня, 08:36 • 27775 перегляди

Блокада на кордоні з Польщею: польські протестувальники пропускатимуть через пункт “Шегині” в бік України по 12 авто раз на 12 годин

Польські протестувальники пропускатимуть 12 легкових автомобілів через пункт пропуску "Шегині" в Україну кожні 12 годин, водночас продовжуючи блокувати вантажівки на шести прикордонних переходах.

Суспільство • 5 березня, 12:33 • 28276 перегляди

Блокада на кордоні з Польщею: в чергах близько 2200 вантажівок, через ПП "Ягодин" за останні дні в Польщу не пропустили жодної фури - Демченко

Польські фермери продовжують блокувати шість прикордонних пунктів пропуску з Україною, через що в черзі на в'їзд в країну стоять близько 2200 вантажівок.

Суспільство • 26 лютого, 09:39 • 28383 перегляди

Польські фермери знову блокують шість пунктів пропуску на кордоні, у черзі близько 2400 вантажівок - Демченко

Польські фермери відновили блокування на ПП "Устилуг", таким чином блокуючи шість пунктів пропуску на кордоні, через що близько 2400 вантажівок опинилися в черзі.

Суспільство • 25 лютого, 10:10 • 28132 перегляди

Польські фермери почали пропускати вантажівки в бік України, але це не та кількість, яка б хотілася - Демченко

Польські фермери почали пропускати в Україну кілька вантажівок щогодини, але це набагато менше, ніж хотілося б.

Суспільство • 19 лютого, 13:03 • 25022 перегляди

Повідомлень про розширення блокади польського кордону не отримували - Демченко

Українські прикордонники не отримували інформації від польських колег про поширення блокади на інші ділянки кордону між Польщею та Україною, яка наразі триває на шести пунктах пропуску.

Суспільство • 19 лютого, 10:11 • 60738 перегляди

Польські фермери почали блокаду вже шостого пункту пропуску "Корчова-Краківець" - ДПСУ

Польські фермери почали блокувати вантажівки на пункті пропуску "Корчова-Краківець" між Польщею та Україною, перешкоджаючи руху вантажівок в обох напрямках.

Суспільство • 16 лютого, 10:04 • 22991 перегляди