На кордоні з Угорщиною затримали 42-річного чоловіка, який одружився з 78-річною тещею для ухилення від призову. Прикордонники не пропустили його через кордон, обом загрожує кримінальна відповідальність.
Прикордонники вилучили скрипку Albert Schlegel Markneukirchen 1946 року у 21-річної українки на пункті пропуску "Вилок". Інструмент передано на експертизу для визначення його культурної та історичної цінності.
На пункті пропуску "Краківець-Корчова" розпочинаються ремонтні роботи на в'їзді до Польщі. Завтра ремонт почнеться на КПП "Рава-Руська" з української сторони, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
Потік людей і транспортних засобів, які виїжджають з України через українсько-польський кордон, збільшився: щодня його перетинають близько 25 000 осіб і понад 5 000 транспортних засобів, що призводить до накопичення транспортних засобів на деяких пунктах пропуску, в той час як на інших спостерігається менший трафік.
Скрипка "Antonius Stradivarius" 1713 року виробництва, що потенційно має культурну та історичну цінність, була знайдена в багажному відділенні автомобіля на прикордонному пункті пропуску "Краківець".
Наразі всі пункти пропуску на українсько-польському кордоні розблоковані для руху вантажівок, близько 200 вантажівок очікують у черзі на пункті пропуску "Ягодин", які, зважаючи на його пропускну спроможність, будуть оформлені протягом дня.
Польські фермери наразі блокують лише пункт пропуску Гребенне-Рава-Руська, через який за минулу добу в бік Польщі пропустили лише 70 вантажівок, тоді як через пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ за добу пропустили 1300 вантажівок.
Польські фермери обмежують рух вантажівок на пункті пропуску Гребенне-Рава-Руська, пропускаючи лише кілька транспортних засобів на годину в обох напрямках, при цьому близько 250 вантажівок стоять в черзі з боку Польщі.
Через розблокований пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" спостерігається нормальний рух вантажівок в обох напрямках. В черзі стоять 250 вантажівок. Водночас польські фермери блокують пункт пропуску "Рава-Руська", де в черзі стоять близько 350 вантажівок.
Близько 1700 вантажівок чекають у чергах на в'їзд в Україну після того, як польські фермери розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною.
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" на польсько-українському кордоні, пропускаючи лише кілька вантажівок на годину або взагалі обмежуючи рух, що призвело до утворення черг з 570 вантажівок на польській стороні.
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, не дозволивши жодній вантажівці перетнути кордон у бік Польщі протягом минулої доби, що призвело до утворення черг з близько 600 вантажівок.
Інспектор Львівської митниці Юлія Дрига була звільнена після того, як у соціальних мережах з'явилося відео, на якому вона хвалиться своїм дорогим одягом та аксесуарами вартістю понад 25 000 доларів США, включаючи годинник Cartier за 5 000 доларів США та капелюх за 18 000 доларів США.
Після міжурядової зустрічі між Україною та Польщею ситуація на пунктах пропуску на кордоні не змінилася: три напрямки залишаються заблокованими, а три - розблокованими, повідомив Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на трьох прикордонних пунктах пропуску з Україною - Ягодин, Угринів та Рава-Руська - близько 450 вантажівок очікують у чергах, у тому числі 230 на одному лише пункті пропуску в Ягодині.
Понад 500 вантажівок очікують на польсько-українському кордоні, при цьому рух через Ягодин, Раву-Руську та Угринів припинено через блокування польськими фермерами цих пунктів пропуску, в той час як черги з 900 та 800 вантажівок очікують на пунктах пропуску Краківець та Шегині відповідно.
Польські фермери продовжують обмежувати рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, де близько 400 вантажівок очікують на перетин, пропускаючи лише кілька вантажівок кожні кілька годин.
Польські фермери планують відновити блокування руху вантажівок на пункті пропуску Угринів-Долгобичув 2 квітня після тимчасового призупинення своїх дій на великодні свята, водночас продовжуючи блокувати вантажівки на пунктах пропуску Ягодин та Рава-Руська, що призводить до значних збитків на митниці.
Польські фермери планують пропускати через прикордонний пункт пропуску "Угринів" лише одну вантажівку на день в напрямку Польщі та три вантажівки кожні шість годин в напрямку України, що значно зменшить транскордонний рух вантажівок.
У зв'язку з наближенням Великодніх свят кількість пасажирів та транспортних засобів на кордоні з Польщею значно зросла, що призвело до накопичення черг на таких популярних пунктах пропуску, як Краківець та Шегині, тому мандрівникам варто планувати свої подорожі відповідним чином та розглянути можливість використання менш завантажених пунктів перетину кордону.
Польські фермери продовжують блокувати близько 850 вантажівок на в'їзді до Польщі з України на п'яти прикордонних пунктах пропуску, причому більшість вантажівок застрягли на пункті пропуску "Ягодин".
Станом на сьогоднішній ранок у чергах на п'яти пунктах пропуску в Польщі стоять 1150 вантажівок, які прямують в Україну на тлі блокади польських фермерів, більшість з них - навпроти пункту пропуску "Ягодин".
Польські фермери заблокували 5 пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, вирішили не пускати вантажівки з України в Польщу через ПП "Угринів".
Близько 2300 вантажівок стоять у черзі на шести пунктах пропуску на кордоні з Польщею через блокаду польських фермерів, найскладніша ситуація на пункті пропуску "Шегині".
Польські протестувальники пропускатимуть 12 легкових автомобілів через пункт пропуску "Шегині" в Україну кожні 12 годин, водночас продовжуючи блокувати вантажівки на шести прикордонних переходах.
Польські фермери продовжують блокувати шість прикордонних пунктів пропуску з Україною, через що в черзі на в'їзд в країну стоять близько 2200 вантажівок.
Польські фермери відновили блокування на ПП "Устилуг", таким чином блокуючи шість пунктів пропуску на кордоні, через що близько 2400 вантажівок опинилися в черзі.
Польські фермери почали пропускати в Україну кілька вантажівок щогодини, але це набагато менше, ніж хотілося б.
Українські прикордонники не отримували інформації від польських колег про поширення блокади на інші ділянки кордону між Польщею та Україною, яка наразі триває на шести пунктах пропуску.
Польські фермери почали блокувати вантажівки на пункті пропуску "Корчова-Краківець" між Польщею та Україною, перешкоджаючи руху вантажівок в обох напрямках.