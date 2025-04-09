На границе с Венгрией задержали 42-летнего мужчину, который женился на 78-летней теще для уклонения от призыва. Пограничники не пропустили его через границу, обоим грозит уголовная ответственность.
Пограничники изъяли скрипку Albert Schlegel Markneukirchen 1946 года у 21-летней украинки на пункте пропуска «Вилок». Инструмент передан на экспертизу для определения его культурной и исторической ценности.
На пункте пропуска «Краковец-Корчева» начинаются ремонтные работы на въезде в Польшу. Завтра ремонт начнется на КПП «Рава-Русская» с украинской стороны, сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Поток людей и транспортных средств, выезжающих из Украины через украинско-польскую границу, увеличился: ежедневно ее пересекают около 25 000 человек и более 5 000 транспортных средств, что приводит к накоплению транспортных средств на некоторых пунктах пропуска, в то время как на других наблюдается меньший трафик.
Скрипка «Antonius Stradivarius» 1713 года производства, потенциально имеющая культурную и историческую ценность, была найдена в багажном отделении автомобиля на пограничном пункте пропуска «Краковец».
Сейчас все пункты пропуска на украинско-польской границе разблокированы для движения грузовиков, около 200 грузовиков ожидают в очереди на пункте пропуска "Ягодин", которые, учитывая его пропускную способность, будут оформлены в течение дня.
Польские фермеры пока блокируют только пункт пропуска Гребенное-Рава-Русская, через который за минувшие сутки в сторону Польши пропустили лишь 70 грузовиков, тогда как через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск за сутки пропустили 1300 грузовиков.
Польские фермеры ограничивают движение грузовиков на пункте пропуска Гребенне-Рава-Русская, пропуская лишь несколько транспортных средств в час в обоих направлениях, при этом около 250 грузовиков стоят в очереди со стороны Польши.
Через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях. В очереди стоят 250 грузовиков. В то же время польские фермеры блокируют пункт пропуска "Рава-Русская", где в очереди стоят около 350 грузовиков.
Около 1700 грузовиков ждут в очередях на въезд в Украину после того, как польские фермеры разблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной.
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" на польско-украинской границе, пропуская лишь несколько грузовиков в час или вообще ограничивая движение, что привело к образованию очередей из 570 грузовиков на польской стороне.
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска на украинско-польской границе, не позволив ни одному грузовику пересечь границу в сторону Польши в течение минувших суток, что привело к образованию очередей из около 600 грузовиков.
Инспектор Львовской таможни Юлия Дрыга была уволена после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором она хвастается своей дорогой одеждой и аксессуарами стоимостью более 25 000 долларов США, включая часы Cartier за 5 000 долларов США и шляпу за 18 000 долларов США.
После межправительственной встречи между Украиной и Польшей ситуация на пунктах пропуска на границе не изменилась: три направления остаются заблокированными, а три - разблокированными, сообщил Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины.
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пограничных пунктах пропуска с Украиной - Ягодин, Угринов и Рава-Русская - около 450 грузовиков ожидают в очередях, в том числе 230 на одном только пункте пропуска в Ягодине.
Более 500 грузовиков ожидают на польско-украинской границе, при этом движение через Ягодин, Раву-Русскую и Угринов прекращено из-за блокирования польскими фермерами этих пунктов пропуска, в то время как очереди из 900 и 800 грузовиков ожидают на пунктах пропуска Краковец и Шегини соответственно.
Польские фермеры продолжают ограничивать движение грузовиков на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе, где около 400 грузовиков ожидают пересечения, пропуская лишь несколько грузовиков каждые несколько часов.
Польские фермеры планируют возобновить блокирование движения грузовиков на пункте пропуска Угринов-Долгобичув 2 апреля после временного приостановления своих действий на пасхальные праздники, одновременно продолжая блокировать грузовики на пунктах пропуска Ягодин и Рава-Русская, что приводит к значительным убыткам на таможне.
Польские фермеры планируют пропускать через пограничный пункт пропуска "Угринов" только один грузовик в день в направлении Польши и три грузовика каждые шесть часов в направлении Украины, что значительно уменьшит трансграничное движение грузовиков.
В связи с приближением Пасхальных праздников количество пассажиров и транспортных средств на границе с Польшей значительно возросло, что привело к накоплению очередей на таких популярных пунктах пропуска, как Краковец и Шегини, поэтому путешественникам стоит планировать свои путешествия соответствующим образом и рассмотреть возможность использования менее загруженных пунктов пересечения границы.
Польские фермеры продолжают блокировать около 850 грузовиков на въезде в Польшу из Украины на пяти пограничных пунктах пропуска, причем большинство грузовиков застряли на пункте пропуска "Ягодин".
По состоянию на сегодняшнее утро в очередях на пяти пунктах пропуска в Польше стоят 1150 грузовиков, которые направляются в Украину на фоне блокады польских фермеров, большинство из них - напротив пункта пропуска "Ягодин".
Польские фермеры заблокировали 5 пунктов пропуска на украинско-польской границе, решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов".
Около 2300 грузовиков стоят в очереди на шести пунктах пропуска на границе с Польшей из-за блокады польских фермеров, самая сложная ситуация на пункте пропуска "Шегини".
Польские протестующие будут пропускать 12 легковых автомобилей через пункт пропуска "Шегини" в Украину каждые 12 часов, одновременно продолжая блокировать грузовики на шести пограничных переходах.
Польские фермеры продолжают блокировать шесть пограничных пунктов пропуска с Украиной, из-за чего в очереди на въезд в страну стоят около 2200 грузовиков.
Польские фермеры возобновили блокирование на ПП "Устилуг", таким образом блокируя шесть пунктов пропуска на границе, из-за чего около 2400 грузовиков оказались в очереди.
Польские фермеры начали пропускать в Украину несколько грузовиков каждый час, но это гораздо меньше, чем хотелось бы.
Украинские пограничники не получали информации от польских коллег о распространении блокады на другие участки границы между Польшей и Украиной, которая сейчас продолжается на шести пунктах пропуска.
Польские фермеры начали блокировать грузовики на пункте пропуска "Корчева-Краковец" между Польшей и Украиной, препятствуя движению грузовиков в обоих направлениях.