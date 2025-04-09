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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28474 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На границе с Венгрией задержали 42-летнего мужчину, который женился на 78-летней теще для уклонения от призыва. Пограничники не пропустили его через границу, обоим грозит уголовная ответственность.

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Пограничники на Закарпатье предотвратили вывоз из Украины старинной скрипки

Пограничники изъяли скрипку Albert Schlegel Markneukirchen 1946 года у 21-летней украинки на пункте пропуска «Вилок». Инструмент передан на экспертизу для определения его культурной и исторической ценности.

Общество • 24 сентября, 22:32 • 20255 просмотра

На пункте пропуска «Краковец - Корчева» сегодня начнутся ремонтные работы - Демченко

На пункте пропуска «Краковец-Корчева» начинаются ремонтные работы на въезде в Польшу. Завтра ремонт начнется на КПП «Рава-Русская» с украинской стороны, сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Общество • 23 сентября, 07:15 • 14654 просмотра

На польской границе очереди на выезд из Украины: пограничники предупредили, где самые большие

Поток людей и транспортных средств, выезжающих из Украины через украинско-польскую границу, увеличился: ежедневно ее пересекают около 25 000 человек и более 5 000 транспортных средств, что приводит к накоплению транспортных средств на некоторых пунктах пропуска, в то время как на других наблюдается меньший трафик.

Общество • 15 мая, 08:28 • 26044 просмотра

Женщина пыталась вывезти в Польшу скрипку Stradivarius

Скрипка «Antonius Stradivarius» 1713 года производства, потенциально имеющая культурную и историческую ценность, была найдена в багажном отделении автомобиля на пограничном пункте пропуска «Краковец».

Общество • 3 мая, 13:02 • 19398 просмотра

Все пункты пропуска на границе с Польшей разблокированы, в очереди возле "Ягодина" около 200 грузовиков - Демченко

Сейчас все пункты пропуска на украинско-польской границе разблокированы для движения грузовиков, около 200 грузовиков ожидают в очереди на пункте пропуска "Ягодин", которые, учитывая его пропускную способность, будут оформлены в течение дня.

Общество • 2 мая, 10:34 • 24763 просмотра
Эксклюзив

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Польские фермеры пока блокируют только пункт пропуска Гребенное-Рава-Русская, через который за минувшие сутки в сторону Польши пропустили лишь 70 грузовиков, тогда как через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск за сутки пропустили 1300 грузовиков.

Общество • 26 апреля, 09:54 • 100295 просмотра
Эксклюзив

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Польские фермеры ограничивают движение грузовиков на пункте пропуска Гребенне-Рава-Русская, пропуская лишь несколько транспортных средств в час в обоих направлениях, при этом около 250 грузовиков стоят в очереди со стороны Польши.

Общество • 24 апреля, 09:11 • 151936 просмотра

Демченко: через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается нормальных движение в обоих направлениях, в очередях 250 грузовиков

Через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях. В очереди стоят 250 грузовиков. В то же время польские фермеры блокируют пункт пропуска "Рава-Русская", где в очереди стоят около 350 грузовиков.

Общество • 23 апреля, 09:44 • 31352 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очередях находится около 1700 грузовиков

Около 1700 грузовиков ждут в очередях на въезд в Украину после того, как польские фермеры разблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной.

Экономика • 21 апреля, 07:05 • 60687 просмотра

Блокада на границе с Польшей: заблокированы два направления, в очередях около 570 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" на польско-украинской границе, пропуская лишь несколько грузовиков в час или вообще ограничивая движение, что привело к образованию очередей из 570 грузовиков на польской стороне.

Общество • 17 апреля, 10:44 • 23891 просмотра

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска: в очереди около 600 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска на украинско-польской границе, не позволив ни одному грузовику пересечь границу в сторону Польши в течение минувших суток, что привело к образованию очередей из около 600 грузовиков.

Общество • 16 апреля, 10:11 • 20379 просмотра

Инспектора Львовской таможни уволили с работы после видео в соцсетях, где она хвасталась дорогим нарядом - Суспільне

Инспектор Львовской таможни Юлия Дрыга была уволена после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором она хвастается своей дорогой одеждой и аксессуарами стоимостью более 25 000 долларов США, включая часы Cartier за 5 000 долларов США и шляпу за 18 000 долларов США.

Экономика • 12 апреля, 19:33 • 45290 просмотра

"Ситуация по количественным показателям пересечения границы не меняется": в Госпогранслужбе рассказали, повлияли ли правительственные переговоры на движение на пунктах пропуска

После межправительственной встречи между Украиной и Польшей ситуация на пунктах пропуска на границе не изменилась: три направления остаются заблокированными, а три - разблокированными, сообщил Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины.

Экономика • 10 апреля, 08:58 • 20836 просмотра
Эксклюзив

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пограничных пунктах пропуска с Украиной - Ягодин, Угринов и Рава-Русская - около 450 грузовиков ожидают в очередях, в том числе 230 на одном только пункте пропуска в Ягодине.

Общество • 10 апреля, 06:55 • 118493 просмотра

Более 500 грузовиков ожидают на пересечении польско-украинской границы: меньше всего пропускают через "Ягодин"

Более 500 грузовиков ожидают на польско-украинской границе, при этом движение через Ягодин, Раву-Русскую и Угринов прекращено из-за блокирования польскими фермерами этих пунктов пропуска, в то время как очереди из 900 и 800 грузовиков ожидают на пунктах пропуска Краковец и Шегини соответственно.

Общество • 8 апреля, 09:17 • 100419 просмотра

Блокада на границе с Польшей: фермеры возобновили блокирование грузовиков напротив пункта пропуска "Угринов", в очередях около 400 грузовиков

Польские фермеры продолжают ограничивать движение грузовиков на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе, где около 400 грузовиков ожидают пересечения, пропуская лишь несколько грузовиков каждые несколько часов.

Общество • 3 апреля, 11:07 • 39064 просмотра

Польские фермеры планируют снова блокировать ПП "Угринов-Долгобичув"

Польские фермеры планируют возобновить блокирование движения грузовиков на пункте пропуска Угринов-Долгобичув 2 апреля после временного приостановления своих действий на пасхальные праздники, одновременно продолжая блокировать грузовики на пунктах пропуска Ягодин и Рава-Русская, что приводит к значительным убыткам на таможне.

Экономика • 1 апреля, 09:13 • 27376 просмотра

Польские фермеры планируют пропускать через ПП "Угринов" в сторону Польши только грузовик в день - пограничники

Польские фермеры планируют пропускать через пограничный пункт пропуска "Угринов" только один грузовик в день в направлении Польши и три грузовика каждые шесть часов в направлении Украины, что значительно уменьшит трансграничное движение грузовиков.

Общество • 27 марта, 13:34 • 22178 просмотра

В ГНСУ рассказали, где будут наименьшие очереди на украинско-польской границе в период Пасхальных праздников

В связи с приближением Пасхальных праздников количество пассажиров и транспортных средств на границе с Польшей значительно возросло, что привело к накоплению очередей на таких популярных пунктах пропуска, как Краковец и Шегини, поэтому путешественникам стоит планировать свои путешествия соответствующим образом и рассмотреть возможность использования менее загруженных пунктов пересечения границы.

Общество • 26 марта, 15:45 • 22358 просмотра

"Фактически без изменений": Демченко рассказал, какая сейчас ситуация на украино-польской границе

Польские фермеры продолжают блокировать около 850 грузовиков на въезде в Польшу из Украины на пяти пограничных пунктах пропуска, причем большинство грузовиков застряли на пункте пропуска "Ягодин".

Общество • 20 марта, 12:24 • 23228 просмотра
Эксклюзив

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

По состоянию на сегодняшнее утро в очередях на пяти пунктах пропуска в Польше стоят 1150 грузовиков, которые направляются в Украину на фоне блокады польских фермеров, большинство из них - напротив пункта пропуска "Ягодин".

Война • 13 марта, 13:24 • 142358 просмотра
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Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Польские фермеры заблокировали 5 пунктов пропуска на украинско-польской границе, решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов".

Общество • 11 марта, 08:58 • 105884 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,3 тыс. грузовиков

Около 2300 грузовиков стоят в очереди на шести пунктах пропуска на границе с Польшей из-за блокады польских фермеров, самая сложная ситуация на пункте пропуска "Шегини".

Общество • 7 марта, 08:36 • 27775 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские протестующие будут пропускать через пункт "Шегини" в сторону Украины по 12 авто раз в 12 часов

Польские протестующие будут пропускать 12 легковых автомобилей через пункт пропуска "Шегини" в Украину каждые 12 часов, одновременно продолжая блокировать грузовики на шести пограничных переходах.

Общество • 5 марта, 12:33 • 28276 просмотра

Ситуация на украино-польской границе: в очередях около 2200 грузовиков, через ПП "Ягодин" за последние дни в Польшу не пропустили ни одной фуры - Демченко

Польские фермеры продолжают блокировать шесть пограничных пунктов пропуска с Украиной, из-за чего в очереди на въезд в страну стоят около 2200 грузовиков.

Общество • 26 февраля, 09:39 • 28380 просмотра

Польские фермеры снова блокируют шесть пунктов пропуска на границе, в очереди около 2400 грузовиков - Демченко

Польские фермеры возобновили блокирование на ПП "Устилуг", таким образом блокируя шесть пунктов пропуска на границе, из-за чего около 2400 грузовиков оказались в очереди.

Общество • 25 февраля, 10:10 • 28128 просмотра

Польские фермеры начали пропускать грузовики в сторону Украины, но это не то количество, которое бы хотелось - Демченко

Польские фермеры начали пропускать в Украину несколько грузовиков каждый час, но это гораздо меньше, чем хотелось бы.

Общество • 19 февраля, 13:03 • 25021 просмотра

Сообщений о расширении блокады польской границы не получали - Демченко

Украинские пограничники не получали информации от польских коллег о распространении блокады на другие участки границы между Польшей и Украиной, которая сейчас продолжается на шести пунктах пропуска.

Общество • 19 февраля, 10:11 • 60737 просмотра

Польские фермеры начали блокаду уже шестого пункта пропуска "Корчева-Краковец" - ГПСУ

Польские фермеры начали блокировать грузовики на пункте пропуска "Корчева-Краковец" между Польшей и Украиной, препятствуя движению грузовиков в обоих направлениях.

Общество • 16 февраля, 10:04 • 22991 просмотра