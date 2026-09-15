Польша усиливает границу с Украиной и строит новые фортификационные сооружения из-за российской угрозы
Киев • УНН
Польша усиливает приграничную инфраструктуру из-за угрозы со стороны России. В Дорогуске, Медыке и Корчовой возведут наблюдательные посты.
Польша начала строительство новых укреплений и усиление пунктов пропуска на границе с Украиной из-за роста угрозы со стороны России. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X, а также Оперативное командование Вооружённых сил Польши, пишет УНН.
Детали
Охрану постов на объектах инфраструктуры вблизи границы Польши с Украиной усилит 18-й понтонно-мостовой полк.
Последние дни показывают, что действия России угрожают безопасности всей Европы. Согласно решению нашего правительства усиливается, в частности, инфраструктура, используемая Пограничной службой
В рамках программы "Восточный щит" военнослужащие 4-го и 18-го сапёрных полков развивают приграничные укрепления. Для возведения оборонительных бастионов польские инженеры используют специальные габионные барьеры.
В Оперативном командовании заявили, что наблюдательные посты возведут вблизи границы Польши с Украиной в Дорогуске, Медыке и Корчовой.
У побережья Польши обнаружили российский военный дрон14.09.26, 15:54 • 4568 просмотров