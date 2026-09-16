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Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус

Киев • УНН

 • 27958 просмотра

64-летний Стив Карелл с юмором принял статус «zaddy» на «Эмми-2026». Актер также рассказал о 31-летнем браке с Нэнси.

Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус

64-летний Стив Карелл отреагировал на популярный в интернете статус «zaddy», которым называют привлекательных и стильных зрелых мужчин. Звезда «Офиса» пошутил о внимании поклонников во время церемонии «Эмми-2026», сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

На вопрос о том, как он относится к новому статусу, Карелл ответил с юмором.

Это было фантастически. Я действительно во всё это верю

– сказал актёр.

Актёр также пошутил, что повышенное внимание к его внешности не создаёт проблем в отношениях с женой Нэнси Карелл, с которой он состоит в браке уже 31 год.

Она знает, как со мной обращаться. Я – старая новость. Всё в порядке. Мы прекрасно ладим – 31 год. Мы молодцы

– отметил Карелл.

Супруги воспитывают двоих детей – 25-летнюю Энни и 22-летнего Джона. Сам Карелл говорит, что секрет длительных отношений во многом заключается в том, чтобы встретить «подходящего человека».

На «Эмми-2026» Карелл также претендовал на награду за лучшую мужскую роль в комедийном сериале, однако статуэтку получил Мэттью Рис.

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Степан Гафтко

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