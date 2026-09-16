Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус
Киев • УНН
64-летний Стив Карелл с юмором принял статус «zaddy» на «Эмми-2026». Актер также рассказал о 31-летнем браке с Нэнси.
64-летний Стив Карелл отреагировал на популярный в интернете статус «zaddy», которым называют привлекательных и стильных зрелых мужчин. Звезда «Офиса» пошутил о внимании поклонников во время церемонии «Эмми-2026», сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
На вопрос о том, как он относится к новому статусу, Карелл ответил с юмором.
Это было фантастически. Я действительно во всё это верю
Актёр также пошутил, что повышенное внимание к его внешности не создаёт проблем в отношениях с женой Нэнси Карелл, с которой он состоит в браке уже 31 год.
Она знает, как со мной обращаться. Я – старая новость. Всё в порядке. Мы прекрасно ладим – 31 год. Мы молодцы
Супруги воспитывают двоих детей – 25-летнюю Энни и 22-летнего Джона. Сам Карелл говорит, что секрет длительных отношений во многом заключается в том, чтобы встретить «подходящего человека».
На «Эмми-2026» Карелл также претендовал на награду за лучшую мужскую роль в комедийном сериале, однако статуэтку получил Мэттью Рис.
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