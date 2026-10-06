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"Больше не во фракции": в «Европейской солидарности» подтвердили исключение Гончаренко

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Алексея Гончаренко исключили из фракции из-за разногласий по поводу завершения войны и курса Украины в сфере безопасности. Публичные позиции депутата по завершению войны разошлись с позицией партии.

"Больше не во фракции": в «Европейской солидарности» подтвердили исключение Гончаренко

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко больше не представляет фракцию "Европейская солидарность" в Верховной Раде. Об этом заявил нардеп от ЕС Владимир Вятрович, сообщает УНН.

Детали

По его словам, существует принципиальная разница между дискуссией о политической тактике и разногласиями по поводу базовых ценностей и стратегического курса страны.

Публичные позиции Алексея Гончаренко по поводу завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины разошлись с позицией "Европейской солидарности" и ее идеологическими основами

- отметил Вятрович.

Он добавил, что широкая общественная дискуссия, которую вызвали предложения Алексея Гончаренко, продемонстрировала очевидное: власть должна наконец начать честный разговор с обществом о том, как она видит реалистичный путь к прекращению огня и справедливому миру.

Контекст

Несколько дней назад нардеп Алексей Гончаренко опубликовал серию сообщений о возможной логике переговоров между Украиной и Россией. Он предлагает начать с вопросов, по которым потенциально можно договориться уже на первом этапе  

Накануне во фракции "Европейская солидарность" приняли решение, что не могут продолжать "совместный политический путь" с Алексеем Гончаренко "из-за идеологических разногласий".

"Мирный план" Гончаренко вызвал шквал критики и всколыхнул соцсети.

"Очень плохой знак" — Гончаренко заявил, что нашёл в своей машине "прослушку"21.09.26, 16:43 • 21160 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Политика
Алексей Гончаренко
Украина