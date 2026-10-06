"Больше не во фракции": в «Европейской солидарности» подтвердили исключение Гончаренко

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко больше не представляет фракцию "Европейская солидарность" в Верховной Раде. Об этом заявил нардеп от ЕС Владимир Вятрович, сообщает УНН.

Детали

По его словам, существует принципиальная разница между дискуссией о политической тактике и разногласиями по поводу базовых ценностей и стратегического курса страны.

Публичные позиции Алексея Гончаренко по поводу завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины разошлись с позицией "Европейской солидарности" и ее идеологическими основами - отметил Вятрович.

Он добавил, что широкая общественная дискуссия, которую вызвали предложения Алексея Гончаренко, продемонстрировала очевидное: власть должна наконец начать честный разговор с обществом о том, как она видит реалистичный путь к прекращению огня и справедливому миру.

Контекст

Несколько дней назад нардеп Алексей Гончаренко опубликовал серию сообщений о возможной логике переговоров между Украиной и Россией. Он предлагает начать с вопросов, по которым потенциально можно договориться уже на первом этапе

Накануне во фракции "Европейская солидарность" приняли решение, что не могут продолжать "совместный политический путь" с Алексеем Гончаренко "из-за идеологических разногласий".

"Мирный план" Гончаренко вызвал шквал критики и всколыхнул соцсети.

"Очень плохой знак" — Гончаренко заявил, что нашёл в своей машине "прослушку"