"Больше не во фракции": в «Европейской солидарности» подтвердили исключение Гончаренко
Киев • УНН
Алексея Гончаренко исключили из фракции из-за разногласий по поводу завершения войны и курса Украины в сфере безопасности. Публичные позиции депутата по завершению войны разошлись с позицией партии.
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко больше не представляет фракцию "Европейская солидарность" в Верховной Раде. Об этом заявил нардеп от ЕС Владимир Вятрович, сообщает УНН.
Детали
По его словам, существует принципиальная разница между дискуссией о политической тактике и разногласиями по поводу базовых ценностей и стратегического курса страны.
Публичные позиции Алексея Гончаренко по поводу завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины разошлись с позицией "Европейской солидарности" и ее идеологическими основами
Он добавил, что широкая общественная дискуссия, которую вызвали предложения Алексея Гончаренко, продемонстрировала очевидное: власть должна наконец начать честный разговор с обществом о том, как она видит реалистичный путь к прекращению огня и справедливому миру.
Контекст
Несколько дней назад нардеп Алексей Гончаренко опубликовал серию сообщений о возможной логике переговоров между Украиной и Россией. Он предлагает начать с вопросов, по которым потенциально можно договориться уже на первом этапе
Накануне во фракции "Европейская солидарность" приняли решение, что не могут продолжать "совместный политический путь" с Алексеем Гончаренко "из-за идеологических разногласий".
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