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"Більше не у фракції": у "Європейській солідарності" підтвердили виключення Гончаренка

Київ • УНН

 • 678 перегляди

Олексія Гончаренка виключили з фракції через розбіжності щодо завершення війни та безпекового курсу України. Публічні позиції нардепа щодо завершення війни розійшлися з позицією партії.

"Більше не у фракції": у "Європейській солідарності" підтвердили виключення Гончаренка

Народний депутат України Олексій Гончаренко більше не представляє фракцію "Європейська солідарність" у Верховній Раді. Про це заявив нардеп від ЄС Володимир В'ятрович, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, є принципова різниця між дискусією про політичну тактику і розбіжностями щодо базових цінностей та стратегічного курсу країни.

Публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією "Європейської солідарності" та її ідеологічними засадами

- зазначив В'ятрович.

Він додав, що широка суспільна дискусія, яку викликали пропозиції Олексія Гончаренка, продемонструвала очевидне: влада має нарешті почати чесну розмову із суспільством про те, як вона бачить реалістичний шлях до припинення вогню і справедливого миру.

Контекст

Днями нардеп Олексій Гончаренко опублікував серію дописів про можливу логіку переговорів між Україною та Росією. Він пропонує почати з питань, щодо яких потенційно можна домовитися вже на першому етапі  

Напередодні у фракції "Європейська солідарність" ухвалили рішення, що не можуть продовжувати "спільний політичний шлях" із Олексієм Гончаренком "через ідеологічні розбіжності".

"Мирний план" Гончаренка викликав шквал критики та збурив соцмережі.

"Дуже поганий знак" - Гончаренко заявив, що знайшов у своїй машині "прослушку"21.09.26, 16:43 • 21161 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Політика
Олексій Гончаренко
Україна