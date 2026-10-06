"Більше не у фракції": у "Європейській солідарності" підтвердили виключення Гончаренка
Київ • УНН
Олексія Гончаренка виключили з фракції через розбіжності щодо завершення війни та безпекового курсу України. Публічні позиції нардепа щодо завершення війни розійшлися з позицією партії.
Народний депутат України Олексій Гончаренко більше не представляє фракцію "Європейська солідарність" у Верховній Раді. Про це заявив нардеп від ЄС Володимир В'ятрович, повідомляє УНН.
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За його словами, є принципова різниця між дискусією про політичну тактику і розбіжностями щодо базових цінностей та стратегічного курсу країни.
Публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією "Європейської солідарності" та її ідеологічними засадами
Він додав, що широка суспільна дискусія, яку викликали пропозиції Олексія Гончаренка, продемонструвала очевидне: влада має нарешті почати чесну розмову із суспільством про те, як вона бачить реалістичний шлях до припинення вогню і справедливого миру.
Контекст
Днями нардеп Олексій Гончаренко опублікував серію дописів про можливу логіку переговорів між Україною та Росією. Він пропонує почати з питань, щодо яких потенційно можна домовитися вже на першому етапі
Напередодні у фракції "Європейська солідарність" ухвалили рішення, що не можуть продовжувати "спільний політичний шлях" із Олексієм Гончаренком "через ідеологічні розбіжності".
"Мирний план" Гончаренка викликав шквал критики та збурив соцмережі.
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