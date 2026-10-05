"Не можемо продовжувати спільний шлях" - у фракції ЄС натякнули на виключення Гончаренка

Олексій Гончаренко. Фото: Zuma

У фракції "Європейська солідарність" ухвалили рішення, що не можуть продовжувати "спільний політичний шлях" із Олексієм Гончаренком "через ідеологічні розбіжності", передає УНН.

Публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією "Європейської Солідарності" та її ідеологічними засадами. Саме тому фракція "Європейська Солідарність" – ми ухвалили рішення, що тепер ми не можемо продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності - йдеться у заяві.

В ЄС додали, що "партійна єдність не може бути формальністю, за якою приховуються принципово різні відповіді на питання про майбутнє держави".

Для нас важлива єдність команди, яка базується на спільних цінностях і принципах. Команда "ЄС" це не лише фракція, а десятки тисяч партійців, найавторитетнішими з яких є наші колеги, що сьогодні в лавах ЗСУ і чия думка і позиція щодо захисту країни є для нас принциповою - зазначено в заяві.

Додамо

Раніше Олексій Гончаренко оприлюднив в соціальних мережах роздуми про припинення війни, які назвав "мирним планом".

"Мирний план" Гончаренка викликав шквал критики та збурив соцмережі.