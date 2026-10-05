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"Не можем продолжать общий путь" — во фракции ЕС намекнули на исключение Гончаренко

Киев • УНН

 • 1378 просмотра

В "Европейской солидарности" заявили об идеологических разногласиях с Алексеем Гончаренко по вопросу завершения войны и безопасности Украины.

"Не можем продолжать общий путь" — во фракции ЕС намекнули на исключение Гончаренко
Алексей Гончаренко. Фото: Zuma

Во фракции "Европейская солидарность" приняли решение, что не могут продолжать "совместный политический путь" с Алексеем Гончаренко "из-за идеологических разногласий", передает УНН.

Публичные позиции Алексея Гончаренко относительно завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины разошлись с позицией "Европейской Солидарности" и ее идеологическими принципами. Именно поэтому фракция "Европейская Солидарность" –  мы приняли решение, что теперь не можем продолжать совместный политический путь из-за идеологических разногласий 

- говорится в заявлении.

В ЕС добавили, что "партийное единство не может быть формальностью, за которой скрываются принципиально разные ответы на вопросы о будущем государства".

Для нас важно единство команды, основанное на общих ценностях и принципах. Команда "ЕС" — это не только фракция, а десятки тысяч  партийцев, наиболее авторитетными из которых являются наши коллеги, которые сегодня находятся в рядах ВСУ и чье мнение и позиция относительно защиты страны являются для нас принципиальными 

- отмечается в заявлении.

Добавим

Ранее Алексей Гончаренко обнародовал в социальных сетях размышления о прекращении войны, которые назвал "мирным планом".

"Мирный план" Гончаренко вызвал шквал критики и возмутил пользователей соцсетей.

Антонина Туманова

Политика
Алексей Гончаренко