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Стіва Карелла назвали одним із найпривабливіших зрілих чоловіків Голлівуду – актор відреагував на новий статус

Київ • УНН

 • 12241 перегляди

64-річний Стів Карелл із гумором прийняв статус «zaddy» на «Еммі-2026». Актор також розповів про 31-річний шлюб із Ненсі.

Стіва Карелла назвали одним із найпривабливіших зрілих чоловіків Голлівуду – актор відреагував на новий статус

64-річний Стів Карелл відреагував на популярний в інтернеті статус "zaddy", яким називають привабливих і стильних зрілих чоловіків. Зірка "Офісу" пожартував про увагу шанувальників під час церемонії "Еммі-2026", повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

На запитання про те, як він ставиться до нового статусу, Карелл відповів з гумором.

Це було фантастично. Я справді вірю в усе це

– сказав актор.

Актор також пожартував, що підвищена увага до його зовнішності не створює проблем у стосунках із дружиною Ненсі Карелл, з якою він одружений уже 31 рік.

Вона знає, як зі мною поводитися. Я – стара новина. Все гаразд. Ми чудово ладнаємо – 31 рік. Ми молодці

– зазначив Карелл.

Подружжя виховує двох дітей – 25-річну Енні та 22-річного Джона. Сам Карелл говорить, що секрет тривалих стосунків значною мірою полягає в тому, щоб зустріти "правильну людину".

На "Еммі-2026" Карелл також претендував на нагороду за найкращу чоловічу роль у комедійному серіалі, однак статуетку отримав Метью Ріс.

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Степан Гафтко

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