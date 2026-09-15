Євробачення-2027: Україна розпочала прийом заявок на національний відбір
Київ • УНН
Заявки приймають до 2 листопада 2026 року, переможця визначать у лютому 2027-го. Музичний продюсер відбору — Дмитро Шуров.
Суспільне мовлення розпочало приймання заявок на національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2027", який відбудеться у місті Бурґас (Болгарія), пише УНН.
Подати заявку можна з 15 вересня до 2 листопада 2026 року включно. Визначення переможця відбудеться у лютому 2027 року. Формат буде розроблено з урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду
Участь у нацвідборі можуть взяти артисти, які станом на 3 травня 2027 року досягнуть 18-річного віку; подати заявку на участь можуть як сольні виконавці, так і гурти, склад яких не перевищує 6 осіб; вимогами відбору передбачений хронометраж пісні до 3-х хвилин; до участі допускаються оригінальні пісні, створені без використання інших творів; пісня, яка претендує на участь в нацвідборі, має бути такою, що раніше не оприлюднювалася та не виконувалася публічно; кількість поданих пісень від одного учасника – не обмежена; допускається подання демоверсій.
Крім того, учасники українського нацвідбору не можуть брати участі у відборах, що проводять інші країни-учасниці конкурсу.
За результатами загальнонаціонального попереднього відбору буде сформовано лонгліст учасників, які продовжать участь у нацвідборі. Список включатиме до 12 виконавців. Учасники лонгліста мають пройти прослуховування, особиста участь в якому є обов'язковою. За результатами прослуховування буде обрано короткий список відбору, який включатиме не менше ніж 6 учасників. Шортліст буде опубліковано на платформах Суспільного до 4 грудня
Далі серед учасників лонгліста, які не потраплять до короткого списку, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника шортліста.
Повний перелік шортліста оприлюднюється на сайтах "Суспільного" не пізніше 22 січня 2027 року.
Зазначається, що музичним продюсером нацвідбору-2027 став музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой).
Довідково
71-й конкурс Євробачення вперше відбудеться в Болгарії як результат перемоги співачки DARA з піснею "Bangaranga".
Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym посіла 9 місце.
Місцем проведення стане прибережне болгарське місто Бурґас та майданчик "Арена Бурґас". Півфінали відбудуться 11 та 13 травня, гранд-фінал - 15 травня на новому спортивно-розважальному майданчику "Арена Бурґас".
Євробачення хоче змінити правила голосування через політичні кампанії15.08.26, 16:16 • 3899 переглядiв