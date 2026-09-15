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Financial Times
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Фрегат рф випустив сигнальні ракети по вертольоту Збройних сил Данії

Київ • УНН

 • 30578 перегляди

Біля Гедсера фрегат рф випустив дві сигнальні ракети по данському AS-550 Fennec. Данія викликала російського посла.

Фрегат рф випустив сигнальні ракети по вертольоту Збройних сил Данії

Із російського фрегата випустили дві сигнальні ракети по одному з військових гелікоптерів Данії. Одна з них пролетіла неподалік від вертольота. Про це повідомили у військовому командуванні Данії, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався біля Гедсера. Атаки зазнав гелікоптер AS-550 Fennec Військово-повітряних сил Данії. Він здійснював планову зйомку російського фрегата, який перебував у міжнародних водах.

У Міністерстві закордонних справ Данії повідомили про виклик російського посла через цей інцидент.

Міністр оборони Єппе Брус зазначив, що Данія ставиться до цього "дуже серйозністю".

Наскільки мені відомо, це перший випадок, коли ми бачимо такий інцидент, і це показує, що росіяни стають більш готовими ризикувати. Отже, це серйозний інцидент, і саме тому ми викликаємо російського посла

- цитує міністра TV2.

Однак він зазначив, що Данія не збирається активувати статті 4 або 5 НАТО, які передбачають обговорення союзниками питання безпеки та передбачають, що напад на одну країну Альянсу слід розглядати як напад на всіх союзників.

Довідково

Сигнальні ракети — це піротехнічні засоби. Зазвичай їх використовують як сигнал для привернення уваги на морі.

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