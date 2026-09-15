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Збитий винищувачами НАТО дрон залетів до Литви з білорусі

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Дрон перетнув литовський кордон із білорусі та рухався на захід. Уламки шукають, постраждалих і збитків не зафіксували.

Збитий винищувачами НАТО дрон залетів до Литви з білорусі

Безпілотник, який порушив повітряний простір Литви та був знищений винищувачами НАТО, залетів на територію країни з білорусі. Про це повідомив керівник Національного центру управління кризами Литви Вілмантас Віткаускас, передає LRT, пише УНН.

Деталі

За його словами, після перетину кордону дрон рухався через район Лентваріса та Тракайський район у західному напрямку.

Так, з білорусі. Потім Лентваріс, Тракайський район – саме звідти об'єкт рухався на захід

– заявив Віткаускас.

У Литві шукають уламки дрона

Інформації про постраждалих або завдані збитки наразі немає. Уламки збитого безпілотника ще не знайшли – припускають, що він упав у сільській місцевості поблизу села Праткунай. Пошуки ведуть військова поліція та інші служби.

Військовим належить визначити, що це за безпілотник, які його параметри та якою була мета польоту

– сказав Віткаускас.

Раніше міністр оборони Литви Робертас Каунас підтвердив, що дрон, який порушив повітряний простір країни, знищили винищувачі, залучені до місії протиповітряної оборони НАТО.

Влада Литви закликала жителів зберігати спокій та не наближатися до підозрілих предметів або можливих уламків. Походження та тип безпілотника мають встановити після його виявлення та дослідження.

Винищувачі НАТО збили безпілотник, який порушив повітряний простір Литви15.09.26, 00:50 • 10207 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
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Білорусь
НАТО
Литва