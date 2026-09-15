Сбитый истребителями НАТО беспилотник залетел в Литву из Беларуси

Беспилотник, нарушивший воздушное пространство Литвы и уничтоженный истребителями НАТО, залетел на территорию страны из Беларуси. Об этом сообщил руководитель Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас, передает LRT, пишет УНН.

Детали

По его словам, после пересечения границы дрон двигался через район Лентвариса и Тракайский район в западном направлении.

Да, из Беларуси. Затем Лентварис, Тракайский район — именно оттуда объект двигался на запад — заявил Виткаускас.

В Литве ищут обломки дрона

Информации о пострадавших или причиненном ущербе пока нет. Обломки сбитого беспилотника еще не нашли — предполагают, что он упал в сельской местности возле села Праткунай. Поиски ведут военная полиция и другие службы.

Военным предстоит определить, что это за беспилотник, каковы его параметры и какова была цель полета — сказал Виткаускас.

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил, что дрон, нарушивший воздушное пространство страны, уничтожили истребители, привлеченные к миссии противовоздушной обороны НАТО.

Власти Литвы призвали жителей сохранять спокойствие и не приближаться к подозрительным предметам или возможным обломкам. Происхождение и тип беспилотника должны установить после его обнаружения и исследования.

Истребители НАТО сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство Литвы