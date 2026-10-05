$44.8350.70
ukenru
04:58 • 10619 просмотра
Контрнаступательные действия Украины возле Лимана уже могут создавать проблемы для наступления россиян на Славянск — ISW
04:25 • 12987 просмотра
Путин в этом году раньше начал зимнюю кампанию ударов по Украине, и в ISW объяснили его расчёт
03:45 • 13141 просмотра
Пентагон перенимает украинские идеи и опыт войны для развития армии США
02:37 • 16004 просмотра
Украина могла получить чешские самолёты для сбивания реактивных "Шахедов", но передачу остановили — какая есть альтернатива
02:17 • 15209 просмотра
Белый дом США также уже следит за возможной чумой в России и оценивает варианты действий — Axios
01:37 • 14047 просмотра
В Киеве из-за затруднённого движения по мостам запускают 18 дополнительных рейсов между правым и левым берегами — как они будут курсироватьPhoto
5 октября, 00:17 • 16734 просмотра
Трамп решит, вводить ли «адские» санкции против России после оценки последствий — глава Минэнерго США
4 октября, 23:18 • 15078 просмотра
Талибы начали закупать оружие и беспилотники в Беларуси при содействии России — СМИ
4 октября, 22:18 • 14935 просмотра
"Нельзя прогибаться под Путина, потому что Украину сломают": Зеленский ответил депутатам, которые призывают договариваться с РФ
4 октября, 21:37 • 15501 просмотра
В России разбился Ту-95МС, погибли 8 военнослужащих, среди них могли быть причастные к ракетным ударам по Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.7м/с
75%
755мм
Популярные новости
Сын Оззи Осборна вместе с дочерью тайно пугали посетителей в лабиринте, посвящённом рокеру4 октября, 21:05 • 20777 просмотра
Ким Кардашьян рассказала, почему почти 5 лет не хотела новых отношений перед романом с Льюисом Хэмилтоном4 октября, 22:06 • 19219 просмотра
Кэтлин Тёрнер отреагировала на признание Майкла Дугласа об их тайном романе 40 лет назад4 октября, 23:06 • 17639 просмотра
Ким Кардашьян призналась, что «сдерживает» 13-летнюю дочь Норт из-за её стремления к славе5 октября, 00:06 • 16702 просмотра
Фил Коллинз рассказал, как из-за одной фразы Пола Маккартни они поссорились более чем на 20 лет01:05 • 14711 просмотра
публикации
Как распознать жестокое обращение с животным и кому жаловатьсяPhotoVideo4 октября, 08:17 • 53344 просмотра
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться2 октября, 10:40 • 146007 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 139237 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 123196 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 144621 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Китай
Иран
Реклама
УНН Lite
Директор ФБР Каш Патель заручився с кантри-певицейVideo06:18 • 14 просмотра
Фил Коллинз рассказал, как из-за одной фразы Пола Маккартни они поссорились более чем на 20 лет01:05 • 14828 просмотра
Ким Кардашьян призналась, что «сдерживает» 13-летнюю дочь Норт из-за её стремления к славе5 октября, 00:06 • 16816 просмотра
Кэтлин Тёрнер отреагировала на признание Майкла Дугласа об их тайном романе 40 лет назад4 октября, 23:06 • 17750 просмотра
Ким Кардашьян рассказала, почему почти 5 лет не хотела новых отношений перед романом с Льюисом Хэмилтоном4 октября, 22:06 • 19326 просмотра
Актуальное
Су-34
Ракетная система С-400
Шахед-136
Отопление
Техника

Контрнаступательные действия Украины возле Лимана уже могут создавать проблемы для наступления россиян на Славянск — ISW

Киев • УНН

 • 10641 просмотра

ВСУ оттесняют российские силы возле Лимана и продвигаются к Заречному и Мирному. РФ может перебросить войска для защиты фланга.

Контрнаступательные действия Украины возле Лимана уже могут создавать проблемы для наступления россиян на Славянск — ISW

Украинские войска продолжают оттеснять российские силы на северо-восток и юго-восток от Лимана, а их контрнаступательные действия уже могут влиять на планы рф по продвижению в направлении Славянска. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

По данным, которые приводят аналитики, Силы обороны продвинулись в направлении Заречного и Мирного, а также на восток — к западному берегу реки Жеребец между Ямполовкой и Заречным. Бои за Мирное и Заречное продолжаются.

Украинские военные также очистили район Лимана от большинства российских диверсионных групп. В то же время, по имеющимся данным, крайне ограниченное присутствие россиян сохраняется в восточной части города.

Контратаки ВСУ влияют на планы россиян

Украинские силы также контратакуют вблизи Ямполя и недавно продвинулись между Ямполем и Лиманом. Кроме того, российские войска были вынуждены отойти из района Дибровы, хотя отдельные российские группы там ещё остаются.

В сети появились спутниковые снимки последствий удара СБУ по аэродрому «Ханская» в Адыгее04.10.26, 23:58 • 15940 просмотров

По оценке украинского военного обозревателя Константина Машовца, эти действия уже вынуждают подразделения 25-й общевойсковой армии рф замедлять попытки проникновения в Лиман и отступать на отдельных участках к юго-востоку от города.

Это одновременно влияет на наступательные операции 3-й общевойсковой армии рф в направлении Славянска через Николаевку. россиянам, вероятно, придётся перебросить часть сил с этого направления для защиты северного фланга и удержания южного берега Северского Донца.

Путин в этом году раньше начал зимнюю кампанию ударов по Украине, и в ISW объяснили его расчёт05.10.26, 07:25 • 13008 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Славянск
Институт изучения войны
Украина