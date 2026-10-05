Контрнаступательные действия Украины возле Лимана уже могут создавать проблемы для наступления россиян на Славянск — ISW

Украинские войска продолжают оттеснять российские силы на северо-восток и юго-восток от Лимана, а их контрнаступательные действия уже могут влиять на планы рф по продвижению в направлении Славянска. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

По данным, которые приводят аналитики, Силы обороны продвинулись в направлении Заречного и Мирного, а также на восток — к западному берегу реки Жеребец между Ямполовкой и Заречным. Бои за Мирное и Заречное продолжаются.

Украинские военные также очистили район Лимана от большинства российских диверсионных групп. В то же время, по имеющимся данным, крайне ограниченное присутствие россиян сохраняется в восточной части города.

Контратаки ВСУ влияют на планы россиян

Украинские силы также контратакуют вблизи Ямполя и недавно продвинулись между Ямполем и Лиманом. Кроме того, российские войска были вынуждены отойти из района Дибровы, хотя отдельные российские группы там ещё остаются.

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По оценке украинского военного обозревателя Константина Машовца, эти действия уже вынуждают подразделения 25-й общевойсковой армии рф замедлять попытки проникновения в Лиман и отступать на отдельных участках к юго-востоку от города.

Это одновременно влияет на наступательные операции 3-й общевойсковой армии рф в направлении Славянска через Николаевку. россиянам, вероятно, придётся перебросить часть сил с этого направления для защиты северного фланга и удержания южного берега Северского Донца.

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