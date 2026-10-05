Контрнаступальні дії України біля Лимана вже можуть створювати проблеми для наступу росіян на Слов'янськ – ISW

Українські війська продовжують відтісняти російські сили на північний схід та південний схід від Лимана, а їхні контрнаступальні дії вже можуть впливати на плани рф щодо просування у напрямку Слов'янська. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

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За даними, які наводять аналітики, Сили оборони просунулися в напрямку Зарічного та Мирного, а також на схід до західного берега річки Жеребець між Ямполівкою та Зарічним. Бої за Мирне та Зарічне тривають.

Українські військові також очистили район Лимана від більшості російських диверсійних груп. Водночас дуже обмежена присутність росіян, за наявними даними, зберігається у східній частині міста.

Контратаки ЗСУ впливають на плани росіян

Українські сили також контратакують поблизу Ямполя та нещодавно просунулися між Ямполем і Лиманом. Крім того, російські війська були змушені відійти з району Діброви, хоча окремі російські групи там ще залишаються.

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За оцінкою українського військового оглядача Костянтина Машовця, ці дії вже змушують підрозділи 25-ї загальновійськової армії рф сповільнювати спроби проникнення до Лимана та відступати на окремих ділянках на південний схід від міста.

Це водночас впливає на наступальні операції 3-ї загальновійськової армії рф у напрямку Слов'янська через Миколаївку. росіянам, ймовірно, доведеться перекинути частину сил із цього напрямку для захисту північного флангу та утримання південного берега Сіверського Донця.

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