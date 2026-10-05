Си Цзиньпин во время встречи с Трампом несколько раз делал перерывы для отдыха и отказался от совместного обеда — WSJ

Во время сентябрьского визита в Вашингтон делегация Китая попросила предоставить 73-летнему лидеру КНР Си Цзиньпину отдельную комнату для отдыха и предусмотреть больше пауз в его графике. Он также отказался от рабочего обеда с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

Специальную комнату оборудовали в западном крыле Белого дома. По данным издания, доступ к ней имели только Си и его супруга Пэн Лиюань. Из-за предусмотренного времени для отдыха в программе саммита образовался перерыв продолжительностью около 5 часов.

Бывший высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности США Деннис Уайлдер назвал такую просьбу необычной и отметил, что ранее не сталкивался с подобным при организации государственных визитов.

График Си составляли с учетом физической нагрузки

По информации WSJ, китайская делегация учитывала, сколько времени Си может находиться на ногах, какое расстояние ему придется пройти и когда понадобятся перерывы. Вечером после прибытия в Вашингтон для него вообще не планировали мероприятий, а в последний день визита он провел в Национальном архиве около 10 минут — меньше, чем предусматривали организаторы.

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Издание также обратило внимание, что на некоторых видео Си осторожно передвигался по лестнице и держался за руку супруги. В то же время эти детали сами по себе не свидетельствуют о конкретных проблемах со здоровьем.

WSJ отмечает, что вопросы относительно физического состояния китайского лидера возникали и ранее. В то же время опрошенные изданием аналитики не увидели признаков ухудшения его когнитивных способностей.

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