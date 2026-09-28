Трамп опроверг слова своего посла о предложении Си Цзиньпину покупать американское оружие

Президент США Дональд Трамп заявил, что не предлагал председателю КНР Си Цзиньпину приобрести американское вооружение, фактически опровергнув слова посла США в Китае Дэвида Пердью. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Я никогда об этом не слышал — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, когда его спросили о заявлении американского дипломата.

Сначала президент уточнил, не идет ли речь о продаже американского оружия Тайваню

Накануне Пердью в интервью Fox News заявил, что Трамп во время разговора с Си якобы спрашивал китайского лидера, хотел бы Китай покупать американское оружие. Посол не уточнил, когда именно мог состояться такой разговор.

Трамп допустил такую возможность, но опроверг переговоры

Комментируя саму идею, Трамп отметил, что Китай, возможно, был бы заинтересован в американском вооружении, поскольку США, по его словам, производят "лучшее оборудование". Вместе с тем он подчеркнул, что соответствующих переговоров с Си не проводил.

В Госдепартаменте США ранее заявили, что американское законодательство запрещает продажу оружия Китаю и Вашингтон не имеет соответствующих планов или предложений.

Вопрос является особенно чувствительным из-за противостояния США и Китая вокруг Тайваня. Администрация Трампа уже одобрила продажу Тайваню американского вооружения на 11 млрд долларов, а переговоры о новых поставках продолжаются.

Напомним

Ранее появилась информация о том, что Трамп интересовался у Си Цзиньпина, хотел бы Китай купить американское оружие. Эту информацию якобы озвучил посол США.