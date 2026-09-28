Трамп цікавився у Сі Цзіньпіна, чи хотів би Китай купити американську зброю - посол США

Президент США Дональд Трамп запропонував продати зброю Китаю, приймаючи його лідера Сі Цзіньпіна минулого тижня, повідомив у неділю посол США в Китаї Девід Пердью. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

Деталі

"Президент Трамп продовжує говорити: "Гей, ми продаємо зброю іншим людям по всьому світу". Він навіть запитав президента Сі, чи хотів би він купити якусь зброю", - заявив Девід Пердью Fox News у неділю, 27 вересня.

Ця незвичайна заява, пише видання, пролунала під час інтерв'ю щодо політики США щодо Тайваню, який місяцями чекав на схвалення Трампом нового пакету продажу зброї вартістю 14 мільярдів доларів після того, як у грудні минулого року було оприлюднено рекордну багатомільярдну угоду.

Тайвань заявив про "обережний оптимізм" щодо постачання зброї зі США

Рівень відданості Трампа захисту Тайваню, як зауважується, раніше ставився під сумнів. На зустрічі з Сі в Пекіні в травні Трамп заявив, що він відкладає пакет продажу зброї Тайваню на 14 мільярдів доларів, назвавши його "дуже хорошим козирем у переговорах" у відносинах з Китаєм.

Вашингтон, пише видання, довго займав стратегічно неоднозначну позицію щодо того, чи захищатиме він Тайвань у разі вторгнення. Але згідно з багаторічним законом США про відносини з Тайванем, вони зобов'язані надати Тайваню достатньо військової техніки для самооборони.

Пекін неодноразово заявляв, що "рішуче виступає" проти продажу зброї Вашингтоном острівній демократії, яку він вважає сепаратистською провінцією, попри те, що ніколи нею не правив, і не відмовився від застосування сили для цього. Під час їхньої зустрічі у Вашингтоні минулого тижня Сі закликав Трампа виступити проти "незалежності Тайваню", згідно з повідомленням офіційного китайського інформаційного агентства Xinhua.

Після інтерв'ю Пердью Білий дім повідомив The New York Times, що США не планують продавати зброю Китаю, тоді як Державний департамент заявив: "Законодавство США забороняє продаж зброї Китаю, і немає жодної пропозиції чи плану продавати зброю Китаю".

Що каже Тайвань

Перед інтерв'ю заступник міністра закордонних справ Тайваню Чень Мін-чі говорив про серйозну військову загрозу, яку становить Китай.

"Тайвань зіткнувся з серйозною ситуацією в Тайванській протоці. Навіть попри те, що економіка Китаю занепадає, він продовжує інвестувати більше ресурсів у нарощування військового потенціалу. У цьому контексті США чудово розуміють наші оборонні потреби", – сказав він журналістам у Тайбеї.

Трамп не згадував про продаж з минулотижневого саміту, заявивши лише в суботу, що Сі розуміє його позицію щодо Тайваню.

Сам Пердью заявив CNBC у п’ятницю, що політика Трампа щодо Тайваню, зокрема щодо продажу зброї, не змінилася.