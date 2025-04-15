У північно-східній частині Тайваню стався землетрус магнітудою 5,8. Інформації про руйнування немає, епіцентр зафіксували на глибині 72,4 км біля Тайбею.
У гірській місцевості біля міста Цзяї стався землетрус магнітудою 6,4 бали на глибині 9,4 км. Кілька людей опинилися в пастці в пошкоджених будівлях, деякі села залишились без електроенергії.
Тайвань вперше провів масштабні навчання з моделювання реакції на військову ескалацію з Китаєм. У симуляції взяли участь 19 міністерств, місцеві органи влади та неурядові організації під керівництвом віце-президента.
Тайвань зафіксував 35 китайських військових літаків, включаючи винищувачі та бомбардувальники, поблизу острова. Активність відбувається за кілька днів до президентських виборів у США.
Уряд Китаю висловив занепокоєння щодо заяв президента Тайваню Лай Чін-те, вважаючи, що вони посилюють напруженість у регіоні. Пекін наполягає, що Тайвань є частиною Китаю, що заперечується Лаєм та його урядом.
Другий сильний землетрус за добу стався біля міста Хуалянь на Тайвані. Поштовхи відчувалися в столиці Тайбеї, але повідомлень про пошкодження чи постраждалих не надходило.
Китай захопив тайванське рибальське судно поблизу острова, контрольованого Тайванем.
Щорічні військові ігри Тайваню в цьому році будуть більш реалістичними, ніж будь-коли раніше, і імітувати реальні битви через швидко зростаючу військову загрозу з боку Китаю, який вважає Тайвань своєю територією.
Японія підняла в повітря винищувачі після виявлення нового китайського розвідувально-ударного безпілотника Wing Loong-10 поблизу префектури Окінава.
Минулого місяця військово-морські сили США і Тайваню провели спільні навчання в Тихому океані, які не розголошувалися, відпрацьовуючи базові операції, такі як зв'язок, дозаправка і поповнення запасів, повідомило Reuters.
Навколо Тайваню помітили 30 літаків китайської армії. 20 з них наблизились на небезпечно близьку відстань до північної частини острова, де знаходиться столиця.
На південному заході Японії стався землетрус магнітудою 7,5 балів, викликавши попередження про цунамі висотою до 3 метрів на острові Окінава.
П'ять кораблів китайської берегової охорони увійшли в обмежену акваторію навколо тайванських островів Кінмень, що посилює напруженість між Китаєм і Тайванем.
Делегація Конгресу США на чолі з головою Китайського комітету Палати представників Майком Галлахером прибула до Тайваню для обговорення двосторонніх відносин, торгівлі, інвестицій та регіональної безпеки.
У китаї вважають, що у разі перемоги Трампа на виборах у США, Тайвань перетвориться на розмінну монету і США відмовляться від обіцянок захищати острів від потенційного військового нападу з боку Китая.