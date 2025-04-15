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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 4206 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 3166 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 7286 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30359 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161005 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139243 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141999 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136351 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136099 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196732 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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На Тайвані стався землетрус магнітудою 5,8: подробиці

У північно-східній частині Тайваню стався землетрус магнітудою 5,8. Інформації про руйнування немає, епіцентр зафіксували на глибині 72,4 км біля Тайбею.

Новини Світу • 9 квітня, 11:48 • 6642 перегляди

На Тайвані стався потужний землетрус: люди опинилися в пастці

У гірській місцевості біля міста Цзяї стався землетрус магнітудою 6,4 бали на глибині 9,4 км. Кілька людей опинилися в пастці в пошкоджених будівлях, деякі села залишились без електроенергії.

Новини Світу • 21 січня, 01:03 • 31014 перегляди

Тайвань провів перші навчання з моделювання відповіді на атаку Китаю

Тайвань вперше провів масштабні навчання з моделювання реакції на військову ескалацію з Китаєм. У симуляції взяли участь 19 міністерств, місцеві органи влади та неурядові організації під керівництвом віце-президента.

Новини Світу • 26 грудня, 13:54 • 16615 перегляди

Китай нарощує військову активність біля Тайваню напередодні виборів у США

Тайвань зафіксував 35 китайських військових літаків, включаючи винищувачі та бомбардувальники, поблизу острова. Активність відбувається за кілька днів до президентських виборів у США.

Новини Світу • 3 листопада, 08:41 • 19408 перегляди

Китай стурбований заявами президента Тайваню

Уряд Китаю висловив занепокоєння щодо заяв президента Тайваню Лай Чін-те, вважаючи, що вони посилюють напруженість у регіоні. Пекін наполягає, що Тайвань є частиною Китаю, що заперечується Лаєм та його урядом.

Новини Світу • 9 жовтня, 01:13 • 16474 перегляди

На Тайвані стався землетрус магнітудою 6,3

Другий сильний землетрус за добу стався біля міста Хуалянь на Тайвані. Поштовхи відчувалися в столиці Тайбеї, але повідомлень про пошкодження чи постраждалих не надходило.

Новини Світу • 16 серпня, 03:36 • 21522 перегляди

Китай захопив тайванське рибальське судно

Китай захопив тайванське рибальське судно поблизу острова, контрольованого Тайванем.

Політика • 4 липня, 03:46 • 110461 перегляди

Тайвань змінює військові ігри відповідно до загострення військової загрози з боку Китаю

Щорічні військові ігри Тайваню в цьому році будуть більш реалістичними, ніж будь-коли раніше, і імітувати реальні битви через швидко зростаючу військову загрозу з боку Китаю, який вважає Тайвань своєю територією.

Політика • 23 червня, 02:51 • 89412 перегляди

Китай запустив новітній військовий безпілотник поблизу Японії

Японія підняла в повітря винищувачі після виявлення нового китайського розвідувально-ударного безпілотника Wing Loong-10 поблизу префектури Окінава.

Новини Світу • 28 травня, 10:57 • 17767 перегляди

США і Тайвань без розголосу провели військово-морські навчання - Reuters

Минулого місяця військово-морські сили США і Тайваню провели спільні навчання в Тихому океані, які не розголошувалися, відпрацьовуючи базові операції, такі як зв'язок, дозаправка і поповнення запасів, повідомило Reuters.

Новини Світу • 14 травня, 06:17 • 17200 перегляди

Міністерство оборони Тайваню виявило 30 китайських літаків навколо острова

Навколо Тайваню помітили 30 літаків китайської армії. 20 з них наблизились на небезпечно близьку відстань до північної частини острова, де знаходиться столиця.

Новини Світу • 3 квітня, 07:32 • 26178 перегляди

Reuters: попередження про цунамі після землетрусу магнітудою 7,5 на південний захід від Японії

На південному заході Японії стався землетрус магнітудою 7,5 балів, викликавши попередження про цунамі висотою до 3 метрів на острові Окінава.

Новини Світу • 3 квітня, 00:33 • 32433 перегляди

Напруженість у відносинах між Китаєм і Тайванем зростає: 5 кораблів КНР увійшли в "заборонені" води біля острова Кінмень

П'ять кораблів китайської берегової охорони увійшли в обмежену акваторію навколо тайванських островів Кінмень, що посилює напруженість між Китаєм і Тайванем.

Новини Світу • 27 лютого, 10:56 • 25250 перегляди

Делегація США прибула на Тайвань

Делегація Конгресу США на чолі з головою Китайського комітету Палати представників Майком Галлахером прибула до Тайваню для обговорення двосторонніх відносин, торгівлі, інвестицій та регіональної безпеки.

Новини Світу • 22 лютого, 03:32 • 25593 перегляди

Китай заявляє, що Трамп може покинути Тайвань, якщо переможе на виборах у США

У китаї вважають, що у разі перемоги Трампа на виборах у США, Тайвань перетвориться на розмінну монету і США відмовляться від обіцянок захищати острів від потенційного військового нападу з боку Китая.

Новини Світу • 31 січня, 09:10 • 19514 перегляди