Китай заявляє, що Трамп може покинути Тайвань, якщо переможе на виборах у США

У китаї вважають, що у разі перемоги Трампа на виборах у США, Тайвань перетвориться на розмінну монету і США відмовляться від обіцянок захищати острів від потенційного військового нападу з боку Китая.