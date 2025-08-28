Доставка їжі може прискорити порятунок при зупинці серця: дані дослідження

$41.320.08
Ексклюзив
13:53 • 942 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 4510 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 3994 перегляди
Зеленський доручив МЗС з'ясувати обставини заборони в'їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 20617 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 62626 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 92327 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 87581 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 109535 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 79815 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 80912 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto28 серпня, 06:40 • 73193 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти28 серпня, 07:26 • 40664 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo08:54 • 47991 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 90636 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн10:55 • 36969 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року13:37 • 4478 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 144625 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 147115 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 229115 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 205795 перегляди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Юрій Ігнат
Руслан Кравченко
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Угорщина
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 96543 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 128013 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 129760 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 124388 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 156467 перегляди
The New York Times
«Калібр» (сімейство ракет)
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Доставка їжі може прискорити порятунок при зупинці серця: дані дослідження

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Дослідники розробили симуляцію використання служб доставки їжі для швидкої допомоги при зупинці серця. Моделювання показало скорочення часу прибуття дефібрилятора на 2,99 хвилини.

Доставка їжі може прискорити порятунок при зупинці серця: дані дослідження

Використання служб доставки їжі з метою надання швидкої допомоги при зупинці серця може врятувати життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на medicalxpress.com.

Деталі

Група дослідників розробила симуляцію, яка досліджувала потенціал використання існуючої мережі доставки їжі в місті Тайбей (Тайвань) для вирішення цієї проблеми.

Моделювання передбачало, що в кожному відкритому ресторані в гарячій точці був один кур'єр, який чекав і був готовий реагувати на випадки раптової зупинки серця в радіусі двох кілометрів. Швидкість реагування кур'єрів була різною, і модельований час прибуття дефібрилятора порівнювали з задокументованим часом доставки пожежною службою, який становив від шести до семи хвилин. Також оцінювали різницю в часі прибуття дефібрилятора в години пік і поза піковими годинами.

При 10% рівні відгуку водіїв пожежної служби час прибуття дефібрилятора скоротився на 2,99 хвилини, що становить приблизно 44% від початкового часу реагування служби екстреної медичної допомоги. У ході моделювання понад 60% випадків зупинки серця поза лікарнею були успішно надані допомога. Для досягнення 80% покриття в години пік потрібно було, щоб 13,4% водіїв пожежної служби відгукнулися на виклик.

МХП запускає проєкт з організації харчування для інших компаній12.11.24, 16:08 • 39360 переглядiв

Євген Устименко

Здоров'яНовини СвітуТехнології
Тайбей
Тайвань