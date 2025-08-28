Доставка їжі може прискорити порятунок при зупинці серця: дані дослідження

Використання служб доставки їжі з метою надання швидкої допомоги при зупинці серця може врятувати життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на medicalxpress.com.

Деталі

Група дослідників розробила симуляцію, яка досліджувала потенціал використання існуючої мережі доставки їжі в місті Тайбей (Тайвань) для вирішення цієї проблеми.

Моделювання передбачало, що в кожному відкритому ресторані в гарячій точці був один кур'єр, який чекав і був готовий реагувати на випадки раптової зупинки серця в радіусі двох кілометрів. Швидкість реагування кур'єрів була різною, і модельований час прибуття дефібрилятора порівнювали з задокументованим часом доставки пожежною службою, який становив від шести до семи хвилин. Також оцінювали різницю в часі прибуття дефібрилятора в години пік і поза піковими годинами.

При 10% рівні відгуку водіїв пожежної служби час прибуття дефібрилятора скоротився на 2,99 хвилини, що становить приблизно 44% від початкового часу реагування служби екстреної медичної допомоги. У ході моделювання понад 60% випадків зупинки серця поза лікарнею були успішно надані допомога. Для досягнення 80% покриття в години пік потрібно було, щоб 13,4% водіїв пожежної служби відгукнулися на виклик.

