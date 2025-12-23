$42.250.09
22 грудня, 19:00 • 9402 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 18764 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 32492 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 24849 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 24944 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 24675 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 22999 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 20904 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 18170 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13819 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталі

Київ • УНН

 • 90 перегляди

У Дніпрі викрито групу з семи осіб, включаючи директора банку та приватних виконавців, які привласнили понад 50 мільйонів гривень. Вони підробляли судові рішення та списували кошти з рахунків клієнтів банку на підконтрольні картки.

У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталі

У Дніпрі правоохоронці викрили групу осіб, які привласнили понад 50 мільйонів гривень за підробленими документами. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Департаменту кіберполіції НПУ.

Деталі

Зазначається, що зловмисники підробляли судові рішення і на підставі виконавчих проваджень списували кошти з рахунків клієнтів банку на картки підконтрольних дропів.

До складу групи входили семеро мешканців міста Дніпро. Серед них - директор одного з відділень банківської установи, який передавав співучасникам інформацію про стан рахунків клієнтів банку. Зловмисники, серед яких також були двоє приватних виконавців, підробляли судові рішення щодо стягнення заборгованостей та виконавчі написи нотаріусів

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що на підставі фіктивних документів фігуранти виносили рішення про відкриття виконавчих проваджень та арешт майна. Надалі з рахунків громадян примусово списувалися кошти за неіснуючою заборгованістю. Привласнені кошти фігуранти переказували на підконтрольні банківські картки, оформлені на дропів або так званих "грошових мулів" і обготівковували їх.

Наразі задокументовано 11 епізодів протиправної діяльності. Сума завданих збитків перевищує 50 мільйонів гривень. Поліцейські провели 15 обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, в їхніх автомобілях, а також за місцями проживання дропів, через картки яких виводилися привласнені кошти. Вилучено компʼютерну техніку, 9 принтерів, майже два десятки мобільних телефонів, чотири автомобілі, банківські картки, а також майже 320 тис. грн, понад 20 тис. доларів готівкових коштів, підроблені документи на бланках державного зразка тощо

- розповіли у Нацполіції.

Там уточнили, що фігурантам повідомлено про підозри за низкою статей Кримінального кодексу України. Санкція найтяжчої передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили схему легалізації понад 578 млн гривень, отриманих від оборонних контрактів. Посадовці підприємства діяли у змові з "конвертаційним центром", виводячи бюджетні кошти через підроблені документи.

Кравченко: викрито масштабне виробництво підроблених акцизних марок на Харківщині10.07.25, 16:50 • 4221 перегляд

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал та НП
Обшук
Банківська картка
Національна поліція України
Дніпро (місто)