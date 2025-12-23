У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталі
Київ • УНН
У Дніпрі викрито групу з семи осіб, включаючи директора банку та приватних виконавців, які привласнили понад 50 мільйонів гривень. Вони підробляли судові рішення та списували кошти з рахунків клієнтів банку на підконтрольні картки.
У Дніпрі правоохоронці викрили групу осіб, які привласнили понад 50 мільйонів гривень за підробленими документами. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Департаменту кіберполіції НПУ.
Деталі
Зазначається, що зловмисники підробляли судові рішення і на підставі виконавчих проваджень списували кошти з рахунків клієнтів банку на картки підконтрольних дропів.
До складу групи входили семеро мешканців міста Дніпро. Серед них - директор одного з відділень банківської установи, який передавав співучасникам інформацію про стан рахунків клієнтів банку. Зловмисники, серед яких також були двоє приватних виконавців, підробляли судові рішення щодо стягнення заборгованостей та виконавчі написи нотаріусів
Вказується, що на підставі фіктивних документів фігуранти виносили рішення про відкриття виконавчих проваджень та арешт майна. Надалі з рахунків громадян примусово списувалися кошти за неіснуючою заборгованістю. Привласнені кошти фігуранти переказували на підконтрольні банківські картки, оформлені на дропів або так званих "грошових мулів" і обготівковували їх.
Наразі задокументовано 11 епізодів протиправної діяльності. Сума завданих збитків перевищує 50 мільйонів гривень. Поліцейські провели 15 обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, в їхніх автомобілях, а також за місцями проживання дропів, через картки яких виводилися привласнені кошти. Вилучено компʼютерну техніку, 9 принтерів, майже два десятки мобільних телефонів, чотири автомобілі, банківські картки, а також майже 320 тис. грн, понад 20 тис. доларів готівкових коштів, підроблені документи на бланках державного зразка тощо
Там уточнили, що фігурантам повідомлено про підозри за низкою статей Кримінального кодексу України. Санкція найтяжчої передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
