В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали детали

$42.250.09
49.470.12
ukenru
22 декабря, 19:00 • 9440 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 18815 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 32525 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 24873 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 24961 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 24680 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 23002 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 20906 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 18171 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13820 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.2м/с
89%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Армия рф в Сумской области вместе с гражданскими взяла в плен и 13 украинских военных - Зеленский22 декабря, 17:28 • 4758 просмотра
Зеленский раскрыл количество россиян в Покровске и Купянске22 декабря, 17:46 • 5160 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 10533 просмотра
Бэнкси показал новый мурал: в сети назвали его милым и нежнымVideo22 декабря, 18:03 • 5682 просмотра
Мощные взрывы прогремели в оккупированном Севастополе - соцсети22 декабря, 18:35 • 6156 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 32525 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 35573 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 65763 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 87771 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 122574 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Николас Мадуро
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 10574 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 14130 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 36736 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 34131 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 36024 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The Washington Post
YouTube

В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали детали

Киев • УНН

 • 98 просмотра

В Днепре разоблачена группа из семи человек, включая директора банка и частных исполнителей, которые присвоили более 50 миллионов гривен. Они подделывали судебные решения и списывали средства со счетов клиентов банка на подконтрольные карты.

В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали детали

В Днепре правоохранители разоблачили группу лиц, которые присвоили более 50 миллионов гривен по поддельным документам. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Департамента киберполиции НПУ.

Детали

Отмечается, что злоумышленники подделывали судебные решения и на основании исполнительных производств списывали средства со счетов клиентов банка на карточки подконтрольных дропов.

В состав группы входили семеро жителей города Днепр. Среди них - директор одного из отделений банковского учреждения, который передавал соучастникам информацию о состоянии счетов клиентов банка. Злоумышленники, среди которых также были двое частных исполнителей, подделывали судебные решения о взыскании задолженностей и исполнительные надписи нотариусов

- говорится в сообщении.

Указывается, что на основании фиктивных документов фигуранты выносили решения об открытии исполнительных производств и аресте имущества. В дальнейшем со счетов граждан принудительно списывались средства по несуществующей задолженности. Присвоенные средства фигуранты переводили на подконтрольные банковские карты, оформленные на дропов или так называемых "денежных мулов" и обналичивали их.

В настоящее время задокументировано 11 эпизодов противоправной деятельности. Сумма нанесенного ущерба превышает 50 миллионов гривен. Полицейские провели 15 обысков по местам жительства и работы фигурантов, в их автомобилях, а также по местам жительства дропов, через карты которых выводились присвоенные средства. Изъята компьютерная техника, 9 принтеров, почти два десятка мобильных телефонов, четыре автомобиля, банковские карты, а также почти 320 тыс. грн, более 20 тыс. долларов наличных средств, поддельные документы на бланках государственного образца и т.д.

- рассказали в Нацполиции.

Там уточнили, что фигурантам сообщено о подозрениях по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Санкция самой тяжкой предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Правоохранители разоблачили схему легализации более 578 млн гривен, полученных от оборонных контрактов. Должностные лица предприятия действовали в сговоре с "конвертационным центром", выводя бюджетные средства через поддельные документы.

Кравченко: на Харьковщине разоблачено масштабное производство поддельных акцизных марок10.07.25, 16:50 • 4221 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП
Обыск
Банковская карта
Национальная полиция Украины
Днепр