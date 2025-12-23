В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали детали

В Днепре правоохранители разоблачили группу лиц, которые присвоили более 50 миллионов гривен по поддельным документам. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Департамента киберполиции НПУ.

Детали

Отмечается, что злоумышленники подделывали судебные решения и на основании исполнительных производств списывали средства со счетов клиентов банка на карточки подконтрольных дропов.

В состав группы входили семеро жителей города Днепр. Среди них - директор одного из отделений банковского учреждения, который передавал соучастникам информацию о состоянии счетов клиентов банка. Злоумышленники, среди которых также были двое частных исполнителей, подделывали судебные решения о взыскании задолженностей и исполнительные надписи нотариусов - говорится в сообщении.

Указывается, что на основании фиктивных документов фигуранты выносили решения об открытии исполнительных производств и аресте имущества. В дальнейшем со счетов граждан принудительно списывались средства по несуществующей задолженности. Присвоенные средства фигуранты переводили на подконтрольные банковские карты, оформленные на дропов или так называемых "денежных мулов" и обналичивали их.

В настоящее время задокументировано 11 эпизодов противоправной деятельности. Сумма нанесенного ущерба превышает 50 миллионов гривен. Полицейские провели 15 обысков по местам жительства и работы фигурантов, в их автомобилях, а также по местам жительства дропов, через карты которых выводились присвоенные средства. Изъята компьютерная техника, 9 принтеров, почти два десятка мобильных телефонов, четыре автомобиля, банковские карты, а также почти 320 тыс. грн, более 20 тыс. долларов наличных средств, поддельные документы на бланках государственного образца и т.д. - рассказали в Нацполиции.

Там уточнили, что фигурантам сообщено о подозрениях по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Санкция самой тяжкой предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

