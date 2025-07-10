Кравченко: на Харьковщине разоблачено масштабное производство поддельных акцизных марок

Правоохранители в Харьковской области разоблачили и пресекли масштабное производство поддельных акцизных марок для алкогольной продукции. Изъято более 2,5 млн марок, задержаны трое участников. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Кравченко указал, что во время встреч с предпринимателями часто слышит жалобы на большое количество нелегальной продукции, которая выходит на рынок страны. В результате этого, белый бизнес недополучает прибыли, а теневой – обогащается. Сегодня же есть хорошие новости для белого бизнеса.

Сегодня на Харьковщине прокуратура совместно с СБУ и Нацполом разоблачили и пресекли преступную деятельность группы лиц, которая специализировалась на производстве поддельных подакцизных марок в промышленных масштабах. Изъято более 2,5 млн марок акцизного налога для алкогольной продукции с голографическими защитными элементами. - написал Генпрокурор.

По его словам, три человека задержаны непосредственно за работой в специально оборудованном помещении. Среди задержанных 2 иностранца.

Масштаб разоблаченной преступной деятельности свидетельствует о высоком уровне организованности и дерзости действий фигурантов. Устанавливаются другие участники схемы, заказчики и каналы сбыта поддельной продукции - добавил Кравченко.

Генпрокурор заверил, что благодаря работе правоохранителей на рынок не попадут миллионные партии контрафактной алкогольной продукции. И это о справедливости также.

Напомним

9 июля Кравченко сообщал, что масштабная спецоперация правоохранителей разоблачила преступные схемы в Департаменте международного взаимодействия Государственной таможенной службы, а также на таможнях в Черновицкой, Волынской и Одесской областях. Речь идет о подделке удостоверений ОБСЕ для уклонения от мобилизации, контрабанде сигарет и вымогательстве взяток.