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Підробка посвідчень ОБСЄ для ухилення від мобілізації, контрабанда та хабарі: Кравченко про результати обшуків на митницях

Київ • УНН

 • 447 перегляди

Масштабна спецоперація викрила злочинні схеми на митниці.

Підробка посвідчень ОБСЄ для ухилення від мобілізації, контрабанда та хабарі: Кравченко про результати обшуків на митницях

Масштабна спецоперація правоохоронців викрила злочинні схеми в Департаменті міжнародної взаємодії Державної митної служби, а також на митницях у Чернівецькій, Волинській та Одеській областях. Йдеться про підробку посвідчень ОБСЄ для уникнення мобілізації, контрабанду цигарок та вимагання хабарів. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко, передає УНН

 Триває масштабна спецоперація з викриття злочинних схем на митниці. Упродовж доби в Києві та ще трьох областях Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ, ДБР, Нацполіцією та БЕБ припинили злочинні схеми на митниці

- написав Кравченко. 

Він розповів, що, зокрема, затримано посадовця Департаменту міжнародної взаємодії Державної митної служби України, який організував незаконну схему підробки посвідчень ОБСЄ.

Залучивши групу осіб ГО "Міжнародна дипломатична місія "Організація Безпеки Спільноти Європи" митник налагодив видачу псевдо посвідчень ОБСЄ громадянам України за "винагороду" у 6800 доларів за штуку. Ці "посвідчення" надавали змогу уникнути мобілізації. Сама громадська організація – "Міжнародна дипломатична місія "Організація Безпеки Спільноти Європи", – була умисно створена, як псевдо-копія спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Подібним до реальної ОБСЄ було все: назва, сайт і голограма

- розповів Генпрокурор. 

За його словами, посадовця затримано безпосередньо під час отримання 6800 доларів за виготовлення чергового посвідчення у порядку ст. 208 КПК України.

Готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1(Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань), ч.3 ст. 369-2 КК України(Зловживання впливом).

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Також, за словами Кравченка, під час проведення правоохоронцями ряду слідчих дій та оперативно-розшукових заходів ліквідовано ще низку злочинних схем на митницях у різних регіонах України.

Чернівецька область 

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами контрабанди підакцизних товарів та їх незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту (ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 КК України).

- розповів Кравченко. 

За даними слідства, навесні цього року через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне" Чернівецької митниці з території України до Румунії було незаконно вивезено велику партію тютюнових виробів, задекларованих як мінеральна вата. Вантажівку з контрабандним вантажем затримали румунські прикордонники. У транспортному засобі виявлено та вилучено понад 130 тисяч пачок сигарет. Перевіряється можлива причетність посадових осіб митниці до організації контрабандного каналу, додав Генпрокурор. 

Одещина 

Під час проведення спецоперації в Одесі викрито чотирьох посадовців управління боротьби з контрабандою місцевої митниці на вимаганні з підприємців неправомірну вигоду за безперешкодне вивозу товарів з України.

Крім цього проведено обшуки у посадовців одного з митних постів на Одещині, які за митне оформлення продукції без сплати митних платежів отримували неправомірну вигоду.

Волинь 

Посадовці Волинської регіональної митниці підозрюються завданні збитків державному бюджету на майже 2,7 млн грн. Їх викрито на безпідставному оформленні безмитного імпорту автомобілів іноземного виробництва.

За процесуального керівництва прокурорів триває досудове розслідування за виявленими фактами протиправної діяльності посадовців митних органів.

"Системна робота щодо виявлення та припинення таких злочинів триває", - додав Кравченко. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
Державна митна служба України
Чернівецька область
Національна поліція України
Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Волинська область
Служба безпеки України
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