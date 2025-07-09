Подделка удостоверений ОБСЕ для уклонения от мобилизации, контрабанда и взятки: Кравченко о результатах обысков на таможнях

Масштабная спецоперация правоохранителей разоблачила преступные схемы в Департаменте международного взаимодействия Государственной таможенной службы, а также на таможнях в Черновицкой, Волынской и Одесской областях. Речь идет о подделке удостоверений ОБСЕ для избежания мобилизации, контрабанде сигарет и вымогательстве взяток. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Продолжается масштабная спецоперация по разоблачению преступных схем на таможне. В течение суток в Киеве и еще трех областях Офис Генерального прокурора совместно с СБУ, ГБР, Нацполицией и БЭБ пресекли преступные схемы на таможне - написал Кравченко.

Он рассказал, что, в частности, задержан чиновник Департамента международного взаимодействия Государственной таможенной службы Украины, который организовал незаконную схему подделки удостоверений ОБСЕ.

Привлекая группу лиц ОО "Международная дипломатическая миссия "Организация Безопасности Сообщества Европы" таможенник наладил выдачу псевдо удостоверений ОБСЕ гражданам Украины за "вознаграждение" в 6800 долларов за штуку. Эти "удостоверения" позволяли избежать мобилизации. Сама общественная организация – "Международная дипломатическая миссия "Организация Безопасности Сообщества Европы", – была умышленно создана, как псевдо-копия специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Подобным реальной ОБСЕ было все: название, сайт и голограмма - рассказал Генпрокурор.

По его словам, чиновник задержан непосредственно во время получения 6800 долларов за изготовление очередного удостоверения в порядке ст. 208 УПК Украины.

Готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований), ч.3 ст. 369-2 УК Украины (Злоупотребление влиянием).

Не только на Черновицкой: обыски проводятся также на Волынской и Одесской таможнях

Также, по словам Кравченко, во время проведения правоохранителями ряда следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий ликвидирован еще ряд преступных схем на таможнях в разных регионах Украины.

Черновицкая область

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам контрабанды подакцизных товаров и их незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта (ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 УК Украины). - рассказал Кравченко.

По данным следствия, весной этого года через международный автомобильный пункт пропуска "Порубное" Черновицкой таможни с территории Украины в Румынию была незаконно вывезена большая партия табачных изделий, задекларированных как минеральная вата. Грузовик с контрабандным грузом задержали румынские пограничники. В транспортном средстве обнаружено и изъято более 130 тысяч пачек сигарет. Проверяется возможная причастность должностных лиц таможни к организации контрабандного канала, добавил Генпрокурор.

Одесская область

Во время проведения спецоперации в Одессе разоблачены четверо должностных лиц управления по борьбе с контрабандой местной таможни на вымогательстве у предпринимателей неправомерной выгоды за беспрепятственный вывоз товаров из Украины.

Кроме этого проведены обыски у должностных лиц одного из таможенных постов в Одесской области, которые за таможенное оформление продукции без уплаты таможенных платежей получали неправомерную выгоду.

Волынь

Должностные лица Волынской региональной таможни подозреваются в нанесении ущерба государственному бюджету на почти 2,7 млн грн. Они разоблачены на безосновательном оформлении беспошлинного импорта автомобилей иностранного производства.

Под процессуальным руководством прокуроров продолжается досудебное расследование по выявленным фактам противоправной деятельности должностных лиц таможенных органов.

"Системная работа по выявлению и пресечению таких преступлений продолжается", - добавил Кравченко.

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