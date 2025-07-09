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Задержали высокопоставленного чиновника Гостаможслужбы и заблокировали сделки в приграничных областях: в Украине провели масштабную спецоперацию

Киев • УНН

 • 561 просмотра

Правоохранители провели масштабную спецоперацию по ликвидации преступных схем на таможне в Киеве, Одессе, Черновицкой и Волынской областях. Задержан высокопоставленный чиновник Гостаможслужбы и разоблачены должностные лица, которые вымогали взятки и способствовали контрабанде.

Задержали высокопоставленного чиновника Гостаможслужбы и заблокировали сделки в приграничных областях: в Украине провели масштабную спецоперацию

В Украине правоохранители провели масштабную спецоперацию по ликвидации преступных схем на таможне в Киеве и Одессе, а также в Черновицкой и Волынской областях. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности совместно с ОГП, ГБР, Нацполицией и БЭБ провела масштабную спецоперацию по ликвидации преступных схем на таможне. В течение суток СБУ задержала высокопоставленного чиновника Гостаможслужбы в Киеве и заблокировала сделки сразу в трех приграничных областях 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве на взятке задержан заместитель директора Департамента международного взаимодействия Гостаможслужбы. По материалам дела, чиновник "зарабатывал" на уклонистах и иностранных мигрантах.

Задокументировано, как должностное лицо за деньги предлагало военнообязанным избежать мобилизации. Для этого он оформлял уклонистов "публичными дипломатами" в столичное общественное объединение, работающее от имени известной международной организации. Также чиновник подозревается в получении взяток от нелегальных мигрантов из Ближнего Востока, которые планировали выехать в Евросоюз. За разные суммы он обещал нелегалам содействие в избежании депортации и беспрепятственном выезде в ЕС 

- сообщили в СБУ.

Сейчас должностному лицу и его сообщнику готовятся подозрения сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

В Одессе разоблачены четверо должностных лиц управления по борьбе с контрабандой местной таможни, которые требовали деньги с предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при вывозе товаров из Украины.

Также в регионе проведены обыски у должностных лиц одного из таможенных постов, которые брали взятки за таможенное оформление продукции без уплаты таможенных платежей.

На Волыни разоблачены должностные лица региональной таможни, которые безосновательно оформляли беспошлинный импорт иностранных авто, чем нанесли ущерб государственному бюджету на не менее 2,7 млн гривен.

В Черновицкой области разоблачены должностные лица таможни, которые способствовали контрабандному вывозу в ЕС более 250 ящиков сигарет на общую сумму 11 млн гривен.

Указанные реализации проводились в рамках системной работы СБУ по обеспечению контрразведывательной защиты пограничной инфраструктуры, а также для противодействия системным угрозам управлению государством. Среди прочего, речь идет о недопущении влияния иностранных спецслужб на работников государственных органов на границе, предотвращении нелегальной миграции, контрабанды оружия, наркотиков и других попыток подрыва национальной безопасности Украины. Только за первое полугодие 2025 года по материалам СБУ Гостаможслужба составила 113 админпротоколов о нарушении таможенных правил, по результатам которых в государственный бюджет доначислено более 157 млн гривен. Также за этот период Служба безопасности изъяла предметов контрабанды на более 62 млн гривен. Всего за 6 месяцев этого года сотрудники СБУ осуществляли оперативное сопровождение в более 800 производствах, связанных с преступлениями на границе 

- сообщили в СБУ.

По фактам разоблаченных схем, продолжаются расследования, начатые правоохранителями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
    • ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);
      • ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);
        • ч. 3 ст. 201-3 (контрабанда товаров);
          • ст. 190 (мошенничество);
            • ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

              Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

              Напомним

              Ранее УНН сообщал, что обыски проходят на Черновицкой, Волынской и Одесской таможнях. Следствие подозревает содействие незаконному вывозу фальсифицированных сигарет в Румынию под видом других грузов.

              Павел Башинский

              Павел Башинский

              Криминал и ЧП
              Государственная таможенная служба Украины
              Черновицкая область
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