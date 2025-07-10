Кравченко: викрито масштабне виробництво підроблених акцизних марок на Харківщині

Правоохоронці в Харківській області викрили та припинили масштабне виробництво підроблених акцизних марок для алкогольної продукції. Вилучено більше ніж 2,5 млн марок, затримано трьох учасників. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Кравченко вказав, що під час зустрічей з підприємцями часто чує скарги на велику кількість нелегальної продукції, яка виходить на ринок країни. В результаті цього, білий бізнес недоотримує прибутки, а тіньовий – збагачується. Сьогодні ж є хороші новини для білого бізнесу.

Сьогодні на Харківщині прокуратура спільно з СБУ та Нацполом викрили та припинили злочинну діяльність групи осіб, яка спеціалізувалася на виробництв підроблених підакцизних марок в промислових масштабах. Вилучено понад 2,5 млн марок акцизного податку для алкогольної продукції з голографічними захисними елементами. - написав Генпрокурор.

За його словами, трьох осіб затримано безпосередньо за роботою у спеціально облаштованому приміщенні. Серед затриманих 2 іноземців.

Масштаб викритої злочинної діяльності свідчить про високий рівень організованості та зухвалість дій фігурантів. Встановлюються інші учасники схеми, замовники та канали збуту підробленої продукції - додав Кравченко.

Генпрокурор запевним, що завдяки роботі правоохоронців на ринок не потраплять мільйонні партії контрафактної алкогольної продукції. І це про справедливість також.

Нагадаємо

9 липня Кравченко повідомляв, що масштабна спецоперація правоохоронців викрила злочинні схеми в Департаменті міжнародної взаємодії Державної митної служби, а також на митницях у Чернівецькій, Волинській та Одеській областях. Йдеться про підробку посвідчень ОБСЄ для уникнення мобілізації, контрабанду цигарок та вимагання хабарів.