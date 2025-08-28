Доставка еды может ускорить спасение при остановке сердца: данные исследования

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
13:53 • 942 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 4510 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 3994 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 20620 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 62630 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 92332 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 87585 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 109536 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 79817 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 80913 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto28 августа, 06:40 • 73194 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети28 августа, 07:26 • 40665 просмотра
Атака рф на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo08:54 • 47992 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона09:33 • 90638 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен10:55 • 36970 просмотра
публикации
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года13:37 • 4510 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 144681 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 147168 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 229176 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 207742 просмотра
Доставка еды может ускорить спасение при остановке сердца: данные исследования

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Исследователи разработали симуляцию использования служб доставки еды для быстрой помощи при остановке сердца. Моделирование показало сокращение времени прибытия дефибриллятора на 2,99 минуты.

Доставка еды может ускорить спасение при остановке сердца: данные исследования

Использование служб доставки еды для оказания скорой помощи при остановке сердца может спасти жизнь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на medicalxpress.com.

Детали

Группа исследователей разработала симуляцию, которая исследовала потенциал использования существующей сети доставки еды в городе Тайбэй (Тайвань) для решения этой проблемы.

Моделирование предполагало, что в каждом открытом ресторане в горячей точке был один курьер, который ждал и был готов реагировать на случаи внезапной остановки сердца в радиусе двух километров. Скорость реагирования курьеров была разной, и моделированное время прибытия дефибриллятора сравнивали с задокументированным временем доставки пожарной службой, которое составляло от шести до семи минут. Также оценивали разницу во времени прибытия дефибриллятора в часы пик и вне пиковых часов.

При 10% уровне отклика водителей пожарной службы время прибытия дефибриллятора сократилось на 2,99 минуты, что составляет примерно 44% от начального времени реагирования службы экстренной медицинской помощи. В ходе моделирования более 60% случаев остановки сердца вне больницы были успешно оказаны помощь. Для достижения 80% покрытия в часы пик требовалось, чтобы 13,4% водителей пожарной службы откликнулись на вызов.

МХП запускает проект по организации питания для других компаний12.11.2024, 16:08 • 39360 просмотров

Евгений Устименко

ЗдоровьеНовости МираТехнологии
Тайбэй
Тайвань