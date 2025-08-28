Доставка еды может ускорить спасение при остановке сердца: данные исследования

Использование служб доставки еды для оказания скорой помощи при остановке сердца может спасти жизнь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на medicalxpress.com.

Детали

Группа исследователей разработала симуляцию, которая исследовала потенциал использования существующей сети доставки еды в городе Тайбэй (Тайвань) для решения этой проблемы.

Моделирование предполагало, что в каждом открытом ресторане в горячей точке был один курьер, который ждал и был готов реагировать на случаи внезапной остановки сердца в радиусе двух километров. Скорость реагирования курьеров была разной, и моделированное время прибытия дефибриллятора сравнивали с задокументированным временем доставки пожарной службой, которое составляло от шести до семи минут. Также оценивали разницу во времени прибытия дефибриллятора в часы пик и вне пиковых часов.

При 10% уровне отклика водителей пожарной службы время прибытия дефибриллятора сократилось на 2,99 минуты, что составляет примерно 44% от начального времени реагирования службы экстренной медицинской помощи. В ходе моделирования более 60% случаев остановки сердца вне больницы были успешно оказаны помощь. Для достижения 80% покрытия в часы пик требовалось, чтобы 13,4% водителей пожарной службы откликнулись на вызов.

МХП запускает проект по организации питания для других компаний