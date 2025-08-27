COVID-19 при меньшем количестве заболевших дает большее количество умерших, чем грипп - Минздрав

В прошлом году в Украине почти в равной пропорции было количество умерших от гриппа и от COVID-19. Однако количество заболевших гриппом и другими ОРВИ было в разы больше. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в интервью в программе "Есть Разговор", передает УНН.

Детали

Кузин прокомментировал, что этой осенью будет опаснее – грипп или COVID-19.

Если посмотреть по статистике, то по итогам прошлого года почти в равной пропорции у нас было количество умерших от гриппа и от COVID-19. Но количество заболевших гриппом и другими ОРВИ было в разы больше. То есть COVID-19 дает при меньшем количестве заболевших большее количество умерших. Уровень летальности немного больше по отношению к общей сумме и респираторных инфекций - сказал Кузин.

Дополнение

Кузин сообщил, что в Украине подъем заболеваемости COVID-19 ожидается в конце сентября - начале октября. Маловероятно, что это приведет к каким-либо локальным противоэпидемическим или ограничительным мерам.

В Украине возросло количество больных коронавирусом, однако заболеваемость в три раза ниже, чем в августе прошлого года.