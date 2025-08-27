COVID-19 при меньшем количестве заболевших дает большее количество умерших, чем грипп - Минздрав

$41.400.03
48.270.21
ukenru
12:47 • 18636 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 17192 просмотра
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
12:09 • 5410 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 17718 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 18799 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 26114 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 66631 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 64579 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 108318 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 77138 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.5м/с
37%
751мм
Популярные новости
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине27 августа, 05:54 • 39462 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters27 августа, 06:24 • 37416 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 45935 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 22618 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 21290 просмотра
публикации
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47 • 18636 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 66631 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 81268 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 78124 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 158169 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Алексей Гончаренко
Стив Уиткофф
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Румыния
Аляска
Реклама
УНН Lite
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 11264 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 21563 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 22925 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 46547 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 29783 просмотра
Актуальное
Facebook
Нефть
COVID-19
SpaceX Starship
Financial Times

COVID-19 при меньшем количестве заболевших дает большее количество умерших, чем грипп - Минздрав

Киев • УНН

 • 90 просмотра

В прошлом году смертность от COVID-19 и гриппа была почти одинаковой. Однако COVID-19 имеет более высокий уровень летальности при меньшем количестве заболевших.

COVID-19 при меньшем количестве заболевших дает большее количество умерших, чем грипп - Минздрав

В прошлом году в Украине почти в равной пропорции было количество умерших от гриппа и от COVID-19. Однако количество заболевших гриппом и другими ОРВИ было в разы больше. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в интервью в программе "Есть Разговор", передает УНН.

Детали

Кузин прокомментировал, что этой осенью будет опаснее – грипп или COVID-19.

Если посмотреть по статистике, то по итогам прошлого года почти в равной пропорции у нас было количество умерших от гриппа и от COVID-19. Но количество заболевших гриппом и другими ОРВИ было в разы больше. То есть COVID-19 дает при меньшем количестве заболевших большее количество умерших. Уровень летальности немного больше по отношению к общей сумме и респираторных инфекций

- сказал Кузин.

Угрожают ли Украине эпидемии тяжелых болезней – ответ Минздрава27.08.25, 17:03 • 560 просмотров

Дополнение

Кузин сообщил, что в Украине подъем заболеваемости COVID-19 ожидается в конце сентября - начале октября. Маловероятно, что это приведет к каким-либо локальным противоэпидемическим или ограничительным мерам.

В Украине возросло количество больных коронавирусом, однако заболеваемость в три раза ниже, чем в августе прошлого года.

Анна Мурашко

COVID-19Здоровье
Украина