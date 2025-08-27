$41.400.03
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Угрожают ли Украине эпидемии тяжелых болезней – ответ Минздрава

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин заявил, что появление новых патогенов в Украине в ближайшее время маловероятно. Это подтверждается мнением мировых Центров контроля и профилактики болезней.

Угрожают ли Украине эпидемии тяжелых болезней – ответ Минздрава

В ближайшие несколько лет не стоит ожидать появления каких-либо новых патогенов. Это очень маловероятно. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в интервью в программе "Есть Разговор", передает УНН.

Детали

Кузин прокомментировал, угрожают ли Украине эпидемии тяжелых болезней, которые есть в мире в условиях полномасштабного вторжения РФ.

Он сообщил, что по мнению мировых Центров контроля и профилактики болезней в ближайшее время не ожидается каких-либо существенных вариаций или появления новых патогенов.

Мы здесь абсолютно поддерживаем их мнение и позицию, что в ближайшее время не ожидается каких-либо существенных вариаций или появления новых патогенов. Многие страны мира считают и оценивают, что птичий грипп или определенный отток гриппа, который связан с птицами или с животными может быть как аналог COVID-19. Но объективно по всем тем случаям, которые были зарегистрированы в прошлом, позапрошлом случае, пока что нет каких-либо признаков того, что эти или подобные вирусы будут передаваться или становиться эпидемически опасными. На сегодня таких рисков нет

- рассказал Кузин.

По его словам, в Украине не регистрировали вспышки особо опасных инфекционных заболеваний.

"Вспышки особо опасных инфекционных заболеваний, особенно, которые регистрировались и продолжают регистрироваться, к примеру, в Африке, или других странах, мы не регистрируем их в Украине из-за ограничения сообщения. Это также фактор, который позволяет нам минимизировать риск заноса инфекционных заболеваний.

Поэтому я думаю, что не стоит в ближайшие несколько лет ожидать появления каких-либо новых патогенов. Это очень маловероятно. Особенно в условиях Украины, стоит сконцентрироваться на тех патогенах и на тех инфекционных заболеваниях, которые у нас уже есть", - заявил Кузин.

Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни30.08.24, 18:32 • 106925 просмотров

Дополнение

В 2024 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила список самых опасных вирусов, бактерий и грибков, которые могут спровоцировать следующую пандемию.

Анна Мурашко

ОбществоЗдоровье
Всемирная организация здравоохранения
Украина