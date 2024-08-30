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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни

Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 15:32  •  7087 просмотра

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В киевской больнице находилось 17 пациентов с лихорадкой Западного Нила, которая передается комарами. Врач-инфекционист рассказал о симптомах, группах риска и методах защиты от этой болезни, которая может поражать нервную систему.

С начала лета в киевской больнице находилось 17 пациентов с диагнозом лихорадка Западного Нила, которая передается от комаров и может вызвать поражение нервной системы, а иногда и смерть. Врач-инфекционист Сергей Крамарев в комментарии УНН рассказал, кто является основным переносчиком вируса, какие симптомы, и как защититься.

Есть в Украине случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, есть уже люди, которые умерли от этой инфекционной болезни, есть и в Киеве случаи смерти от нее. Есть у нас в Украине эта лихорадка, которая передается вирусом. Источником могут быть перелетные птицы, а в городе это могут быть и домашние птицы. Голуби и другие подобные птицы могут быть источником инфекции. Комары кусают птиц, а потом кусают человека от чего он может заболеть 

- сказал Крамарев.

Он отметил, что на сегодня вакцины от этого вируса не существует, а единственным способом защититься, он называет, борьбу с комарами.

"Больше никакой защиты нет, лечения такого специфического также нет. Москитные сетки ставить, чтобы они не залетали. Преимущественно болеют люди, проживающие в сельской местности, потому что там гнездятся перелетные птицы. Они и являются источником этой инфекции. Птицы также могут погибать от этой лихорадки, но в основном они легко переносят, а у людей бывает по разному. 90% (симптомов - ред.) похожи на грипп, или простуду: температура, ломота костей, головная боль. Пожилые люди, люди с различными болезнями, влияющими на иммунитет, например, ВИЧ, онкогематологические болезни, те, кто имеют проблемы с иммунитетом, то они могут тяжело болеть. Она также поражает нервную систему. Болезнь может вызвать менингит, энцефалит, что может вызвать смерть у человека. Но это в основном люди групп риска", - добавил Крамарев.

Однако он отметил, что следует знать, что от человека к человеку эта болезнь не передается, только через комаров.

"Только через кровь, когда комар укусил, а потом второго укусил и передал этот вирус", - резюмировал врач.

Напомним

С 1 июня в столичной больнице находилось 17 пациентов с диагнозом лихорадка Западного Нила - болезни, которая передается от комаров. Трех пациентов врачам не удалось спасти из-за осложнений.

Павел Башинский

Павел Башинский

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