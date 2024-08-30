У Києві померли три людини від ускладнень гарячки Західного Нілу - КМДА

Із 1 червня в столичній лікарні перебувало 17 пацієнтів із діагнозом гарячка Західного Нілу - хвороби, яка передається від комарів. Трьох пацієнтів лікарям не вдалося врятувати через ускладнення. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, пише УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

Як повідомляється, із 1 червня 2024 року КНП "Свято-Михайлівська клінічна лікарня м. Києва" на лікуванні перебували 17 пацієнтів із підтвердженим діагнозом гарячка Західного Нілу. Серед хворих – 10 чоловіків і 7 жінок. Це жителі різних районів столиці, двоє з них – мешканці Київської та Черкаської областей.

За словами директорки Департаменту охорони здоров’я КМДА, люди потребували стаціонарного лікування через важкість стану.

Трьох пацієнтів лікарям не вдалося врятувати через важке ускладнення гарячки – менінгоенцефаліт.

За інформацією інфекціоністів, в Україні вірус гарячки Західного Нілу віднесений до I групи особливо небезпечних і за міжнародними стандартами ВООЗ належить до IV групи ризику. За своєю будовою вірус подібний до інших, що спричиняють енцефаліти, та вірусу гарячки Денге.

Головним джерелом і резервуаром гарячки Західного Нілу в природі є птахи (переважно перелітні), у крові яких високі концентрації вірусу циркулюють від 14 до 200 днів. Переносники захворювання – певні види комарів, що інфікуються під час харчування кров’ю, а потім з укусами можуть інфікувати тварину або людину. Вкрай рідко в людей можливе контактне зараження кров’ю хворих тварин.

Хвороба починається гостро – з ознобу і швидкого підвищення температури тіла, що супроводжується симптомами інтоксикації. Гарячковий період триває від 2 до 6 днів. Загалом клінічний перебіг хвороби сприятливий. У важких формах може розвиватися менінгіт або енцефаліт.

Специфічної терапії наразі не існує. Лікування симптоматичне. Тож поради звичайні: як і за будь-якого захворювання, при перших його ознаках звертайтеся до лікаря та лікуйтеся під наглядом фахівця, повідомляючи йому про всі зміни свого стану. А щоб мінімізувати ризики саме гарячки Західного Нілу, встановіть удома москітні сітки, використовуйте репеленти, на прогулянку (особливо до парків і лісових зон відпочинку) одягайте речі, що максимально прикривають тіло. Зі зниженням температури повітря та зникненням комарів небезпека гарячки знижується майже до нуля