В Киеве умерли три человека от осложнений лихорадки Западного Нила - КГГА

С 1 июня в столичной больнице находилось 17 пациентов с диагнозом лихорадка Западного Нила - болезни, которая передается от комаров. Трех пациентов врачам не удалось спасти из-за осложнений. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, пишет УНН с ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как сообщается, с 1 июня 2024 года КНП «Свято-Михайловская клиническая больница г. Киева» на лечении находились 17 пациентов с подтвержденным диагнозом лихорадка Западного Нила. Среди больных - 10 мужчин и 7 женщин. Это жители разных районов столицы, двое из них - жители Киевской и Черкасской областей.

По словам директора Департамента здравоохранения КГГА, люди нуждались в стационарном лечении из-за тяжести состояния.

Трех пациентов врачам не удалось спасти из-за тяжелого осложнения лихорадки - менингоэнцефалита.

По информации инфекционистов, в Украине вирус лихорадки Западного Нила отнесен к I группе особо опасных и по международным стандартам ВОЗ относится к IV группе риска. По своему строению вирус подобен другим, вызывающим энцефалиты, и вирусу лихорадки Денге.

Главным источником и резервуаром лихорадки Западного Нила в природе являются птицы (преимущественно перелетные), в крови которых высокие концентрации вируса циркулируют от 14 до 200 дней. Переносчики заболевания - определенные виды комаров, которые инфицируются во время питания кровью, а затем с укусами могут инфицировать животное или человека. Крайне редко у людей возможно контактное заражение кровью больных животных.

Болезнь начинается остро - с озноба и быстрого повышения температуры тела, сопровождающегося симптомами интоксикации. Лихорадочный период длится от 2 до 6 дней. В целом клиническое течение болезни благоприятное. В тяжелых формах может развиваться менингит или энцефалит.

Специфической терапии пока не существует. Лечение симптоматическое симптоматическое. Поэтому советы обычные: как и при любом заболевании, при первых его признаках обращайтесь к врачу и лечитесь под наблюдением специалиста, сообщая ему обо всех изменениях своего состояния. А чтобы минимизировать риски именно лихорадки Западного Нила, установите дома москитные сетки, используйте репелленты, на прогулку (особенно в парки и лесные зоны отдыха) надевайте вещи, максимально прикрывающие тело. Со снижением температуры воздуха и исчезновением комаров опасность лихорадки снижается почти до нуля - рассказала Гинзбург.

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