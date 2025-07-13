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Силы обороны сбили 20 вражеских БпЛА в разных уголках Украины, также десятки дронов-имитаторов потеряны

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Ночью 13 июля российские военные атаковали Украину 60 ударными БпЛА, включая Shahed и дроны-имитаторы. Силы обороны сбили 20 БпЛА типа Shahed и локационно потеряли/подавили РЭБ 20 дронов-имитаторов.

Силы обороны сбили 20 вражеских БпЛА в разных уголках Украины, также десятки дронов-имитаторов потеряны

Захватчики атаковали Украину в ночь на 13 июля, в том числе применяя значительное количество беспилотников-имитаторов. Всего российские военные атаковали Украину 60 ударными БпЛА, передает УНН со ссылкой на Воздушные Силы.

Детали

В течение прошлых суток (с 14.00 12 июля) и в течение текущих суток 13 июля противник атаковал 60 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово – рф. (до 40 из них – "шахеды").

- передает ВС ВСУ.

В пресс-службе Воздушных Сил объяснили, что враг атаковал в течение дня ударными БпЛА украинские тыловые регионы (более 20 "шахедов"), а ночью – прифронтовые территории Донецкой, Сумской и Днепропетровской областей.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины

- пишет пресс-служба ВС ВСУ.

По предварительным данным, на севере, востоке, западе и в центре страны, по состоянию на 09.00, ПВО сбило 20 БпЛА ВС РФ типа Shahed (беспилотников других типов).

20 дронов-имитаторов – локационно потеряны/подавлены РЭБ.

- добавляется в отчете.

Напомним

Россия ночью выпустила по Украине 397 дронов и 18 ракет, в том числе 8 баллистических, сбито 164 дрона и 14 ракет, в том числе всю баллистику, еще 200 дронов и 4 ракеты локационно потеряны/подавлены РЭБ, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, 10 июля.

Далеко не все «Кинжалы» захватчиков достигли своих целей – спикер Воздушных сил09.07.25, 12:30 • 69591 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Донецкая область
Сумская область
Днепропетровская область
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина
Tesla
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