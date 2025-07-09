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Далеко не все «Кинжалы» захватчиков достигли своих целей – спикер Воздушных сил

Киев • УНН

 • 55 просмотра

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские «Кинжалы» были направлены в разные направления, но лишь частично достигли своих целей. Он признал определенные повреждения, отметив, что факт перехвата отражается в инфографике.

Далеко не все «Кинжалы» захватчиков достигли своих целей – спикер Воздушных сил

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские "Кинжалы" хоть и были направлены в разные направления, но своей цели достигли лишь частично. Игнат признал определенные повреждения, но добавил, что факт перехвата также освещается в инфографике.

Передает УНН со ссылкой на эфир телеканала Киев.

Детали

Были "Кинжалы" направлены в разные направления. Далеко не все достигли своих целей. Но к сожалению есть и определенные повреждения от применения этих аэробаллистических ракет, которые запускают с МиГ-31.

- заявил Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что "больше информации пока предоставлять не нужно".

Если бы удалось перехватить, мы бы это осветили в инфографике

- резюмировал он.

Напомним

Волынская область подверглась массированной ночной атаке с около 50 дронов и 5 ракет, направленных на Луцк.

Россия ночью запустила по Украине 728 дронов и 13 ракет, включая 6 "Кинжалов". Силы ПВО обезвредили 711 беспилотников и 7 ракет "Х-101"/"Искандер-К".

В Луцке ликвидировали пожар, который произошел после ночного массированного удара РФ.

Пожарные ликвидировали пожар. По предварительной информации, пострадавших нет

- сообщили в ГСЧС.
Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Х-101
Волынская область
Юрий Игнат
Военно-воздушные силы Украины
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Украина
Луцк
Tesla
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