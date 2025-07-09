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МіГ-31
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Іскандер (ОТРК)
Х-101

Далеко не всі "Кинджали" загарбників досягли своїх цілей - речник Повітряних сил

Київ • УНН

 • 33 перегляди

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські "Кинджали" були спрямовані в різні напрямки, але лише частково досягли своїх цілей. Він визнав певні пошкодження, зазначивши, що факт перехоплення відображається в інфографіці.

Далеко не всі "Кинджали" загарбників досягли своїх цілей - речник Повітряних сил

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські "Кинджали" хоча й були направлені у різні напрямки, але своєї мети досягли лише частково. Ігнат визнав про певні ушкодження, але додав що факт перехоплення висвітлюється також у інфографіці. 

Передає УНН із посилання на ефір телеканалу Київ.

Деталі

Були "Кинджали" направлені у різні напрямки. Далеко не всі досягли своїх цілей. Але нажаль є й певні ушкодження від застосування цих ракет аеробалістичних, які запускають з Міг-31. 

- заявив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що "більше інформації поки надавати не потрібно". 

Вдалось якщо б перехопити, ми б це висвітлили у інфографіці 

- резюмував він.

Нагадаємо

Волинська область зазнала масованої нічної атаки з близько 50 дронів та 5 ракет, спрямованих на Луцьк.

росія вночі запустила по Україні 728 дронів та 13 ракет, включаючи 6 "Кинджалів". Сили ППО знешкодили 711 безпілотників та 7 ракет "Х-101"/"Іскандер-К".

У Луцьку ліквідували пожежу, яка сталася після нічного масованого удару рф.

Вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає

- повідомили у ДСНС.
Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Х-101
Волинська область
Ігнат Юрій Робертович
Повітряні сили Збройних сил України
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
Україна
Луцьк
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