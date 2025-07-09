Далеко не всі "Кинджали" загарбників досягли своїх цілей - речник Повітряних сил

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські "Кинджали" хоча й були направлені у різні напрямки, але своєї мети досягли лише частково. Ігнат визнав про певні ушкодження, але додав що факт перехоплення висвітлюється також у інфографіці.

Передає УНН із посилання на ефір телеканалу Київ.

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Були "Кинджали" направлені у різні напрямки. Далеко не всі досягли своїх цілей. Але нажаль є й певні ушкодження від застосування цих ракет аеробалістичних, які запускають з Міг-31. - заявив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що "більше інформації поки надавати не потрібно".

Вдалось якщо б перехопити, ми б це висвітлили у інфографіці - резюмував він.

Нагадаємо

Волинська область зазнала масованої нічної атаки з близько 50 дронів та 5 ракет, спрямованих на Луцьк.

росія вночі запустила по Україні 728 дронів та 13 ракет, включаючи 6 "Кинджалів". Сили ППО знешкодили 711 безпілотників та 7 ракет "Х-101"/"Іскандер-К".

У Луцьку ліквідували пожежу, яка сталася після нічного масованого удару рф.