"Фактично усе летіло на Луцьк": рф атакувала Волинь 5 ракетами та близько 50 дронами

Луцьк зазнав масованої нічної атаки російських військ з близько 50 дронів та 5 ракет, сталася пожежа у складських приміщеннях підприємства та в гаражному кооперативі, повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі наша область знову зазнала масованої атаки. Фактично усе летіло на Луцьк. Загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БПЛА та 5 ракет - написав Рудницький.

Наразі інформація про влучання, з його слів, уточнюється.

Щодо руйнувань, то наразі триває ліквідація пожеж на складських приміщеннях одного із підприємств Луцька, а також гаражного кооперативу. І найголовніше - станом на зараз немає повідомлень щодо постраждалих чи загиблих - повідомив Рудницький.

Луцьк пережив наймасованішу атаку дронів та ракет: виникли численні пожежі