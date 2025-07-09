"Фактично усе летіло на Луцьк": рф атакувала Волинь 5 ракетами та близько 50 дронами
Київ • УНН
Волинська область зазнала масованої нічної атаки з близько 50 дронів та 5 ракет, спрямованих на Луцьк. Пожежі виникли у складських приміщеннях підприємства та в гаражному кооперативі, постраждалих немає.
Луцьк зазнав масованої нічної атаки російських військ з близько 50 дронів та 5 ракет, сталася пожежа у складських приміщеннях підприємства та в гаражному кооперативі, повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький у Telegram, пише УНН.
Цієї ночі наша область знову зазнала масованої атаки. Фактично усе летіло на Луцьк. Загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БПЛА та 5 ракет
Наразі інформація про влучання, з його слів, уточнюється.
Щодо руйнувань, то наразі триває ліквідація пожеж на складських приміщеннях одного із підприємств Луцька, а також гаражного кооперативу. І найголовніше - станом на зараз немає повідомлень щодо постраждалих чи загиблих
Луцьк пережив наймасованішу атаку дронів та ракет: виникли численні пожежі09.07.25, 06:42 • 80055 переглядiв