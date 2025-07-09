"Фактически все летело на Луцк": рф атаковала Волынь 5 ракетами и около 50 дронами
Киев • УНН
Волынская область подверглась массированной ночной атаке с использованием около 50 дронов и 5 ракет, направленных на Луцк. Пожары возникли в складских помещениях предприятия и в гаражном кооперативе, пострадавших нет.
Луцк подвергся массированной ночной атаке российских войск с использованием около 50 дронов и 5 ракет, произошел пожар в складских помещениях предприятия и в гаражном кооперативе, сообщил глава Волынской ОВА Иван Рудницкий в Telegram, пишет УНН.
Этой ночью наша область снова подверглась массированной атаке. Фактически все летело на Луцк. Всего в воздушном пространстве Волыни находились около 50 БПЛА и 5 ракет
Сейчас информация о попаданиях, по его словам, уточняется.
Что касается разрушений, то сейчас продолжается ликвидация пожаров на складских помещениях одного из предприятий Луцка, а также гаражного кооператива. И самое главное - по состоянию на сейчас нет сообщений о пострадавших или погибших
Луцк пережил самую массированную атаку дронов и ракет: возникли многочисленные пожары09.07.25, 06:42 • 72386 просмотров