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"Фактически все летело на Луцк": рф атаковала Волынь 5 ракетами и около 50 дронами

Киев • УНН

 • 1310 просмотра

Волынская область подверглась массированной ночной атаке с использованием около 50 дронов и 5 ракет, направленных на Луцк. Пожары возникли в складских помещениях предприятия и в гаражном кооперативе, пострадавших нет.

"Фактически все летело на Луцк": рф атаковала Волынь 5 ракетами и около 50 дронами

Луцк подвергся массированной ночной атаке российских войск с использованием около 50 дронов и 5 ракет, произошел пожар в складских помещениях предприятия и в гаражном кооперативе, сообщил глава Волынской ОВА Иван Рудницкий в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью наша область снова подверглась массированной атаке. Фактически все летело на Луцк. Всего в воздушном пространстве Волыни находились около 50 БПЛА и 5 ракет

- написал Рудницкий.

Сейчас информация о попаданиях, по его словам, уточняется.

Что касается разрушений, то сейчас продолжается ликвидация пожаров на складских помещениях одного из предприятий Луцка, а также гаражного кооператива. И самое главное - по состоянию на сейчас нет сообщений о пострадавших или погибших

- сообщил Рудницкий.

Луцк пережил самую массированную атаку дронов и ракет: возникли многочисленные пожары09.07.25, 06:42 • 72386 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Волынская область
Луцк
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