"Фактически все летело на Луцк": рф атаковала Волынь 5 ракетами и около 50 дронами

Луцк подвергся массированной ночной атаке российских войск с использованием около 50 дронов и 5 ракет, произошел пожар в складских помещениях предприятия и в гаражном кооперативе, сообщил глава Волынской ОВА Иван Рудницкий в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью наша область снова подверглась массированной атаке. Фактически все летело на Луцк. Всего в воздушном пространстве Волыни находились около 50 БПЛА и 5 ракет - написал Рудницкий.

Сейчас информация о попаданиях, по его словам, уточняется.

Что касается разрушений, то сейчас продолжается ликвидация пожаров на складских помещениях одного из предприятий Луцка, а также гаражного кооператива. И самое главное - по состоянию на сейчас нет сообщений о пострадавших или погибших - сообщил Рудницкий.

Луцк пережил самую массированную атаку дронов и ракет: возникли многочисленные пожары