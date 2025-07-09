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Луцк пережил самую массированную атаку дронов и ракет: возникли многочисленные пожары

Киев • УНН

 • 13807 просмотра

В ночь на 9 июля Луцк и община подверглись самой массированной атаке БПЛА и ракет. Зафиксированы пожары и повреждения гаражей, информации о погибших нет.

Луцк пережил самую массированную атаку дронов и ракет: возникли многочисленные пожары

В ночь на среду, 9 июля, Россия совершила самую массированную атаку с применением беспилотников и ракет на Луцк и общину. В результате обстрела возникли многочисленные пожары, повреждены гаражи. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Луцкого городского головы Игоря Полищука.

Сегодня была самая массированная вражеская атака с применением БПЛА и ракет на наш город и общину

- сообщил чиновник.

По его словам, зафиксированы возгорания и повреждения гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения выясняются.

"К счастью, на эту минуту информации о погибших в результате вражеской атаки нет", - добавил Полищук.

Напомним

В ночь на 9 июля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Воздушные Силы ВСУ фиксировали взлет двух МиГ-31К.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ предупреждали о большом количестве вражеских ударных беспилотников в воздушном пространстве.

рф увеличила количество выпущенных по Украине ракет и дронов в 1,6 раза - Сырский08.07.25, 14:05 • 1001 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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