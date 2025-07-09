Повітряні сили попередили про велику кількість дронів рф
Київ • УНН
У ніч на 9 липня Повітряні сили ЗСУ попередили про велику кількість ворожих ударних безпілотників у повітряному просторі. Засоби для їх збиття залучені, громадян закликають прямувати в укриття у разі оголошення тривоги.
У ніч проти середи, 9 липня Повітряні сили Збройних Сил України (ЗСУ) попередили, що в областях, де оголошено тривогу, у небі перебуває велика кількість безпілотників окупантів, передає УНН.
Увага! В повітряному просторі велика кількість ворожих ударних БпЛА! Залучено засоби щодо їх збиття. У разі оголошення тривоги - прямуйте в укриття!
Нагадаємо, увечері 8 липня по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К. Київська влада також попередила про загрозу ударних безпілотників.
рф збільшила кількість випущених по Україні ракет та дронів в 1,6 раза - Сирський08.07.25, 14:05 • 868 переглядiв