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Повітряні сили попередили про велику кількість дронів рф

Київ • УНН

 • 2776 перегляди

У ніч на 9 липня Повітряні сили ЗСУ попередили про велику кількість ворожих ударних безпілотників у повітряному просторі. Засоби для їх збиття залучені, громадян закликають прямувати в укриття у разі оголошення тривоги.

Повітряні сили попередили про велику кількість дронів рф

У ніч проти середи, 9 липня Повітряні сили Збройних Сил України (ЗСУ) попередили, що в областях, де оголошено тривогу, у небі перебуває велика кількість безпілотників окупантів, передає УНН.

Увага! В повітряному просторі велика кількість ворожих ударних БпЛА! Залучено засоби щодо їх збиття. У разі оголошення тривоги - прямуйте в укриття!

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 8 липня по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К. Київська влада також попередила про загрозу ударних безпілотників.

рф збільшила кількість випущених по Україні ракет та дронів в 1,6 раза - Сирський08.07.25, 14:05 • 868 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Повітряні сили Збройних сил України
МіГ-31
Київ
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