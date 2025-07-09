Повітряні сили попередили про велику кількість дронів рф

У ніч проти середи, 9 липня Повітряні сили Збройних Сил України (ЗСУ) попередили, що в областях, де оголошено тривогу, у небі перебуває велика кількість безпілотників окупантів, передає УНН.

Увага! В повітряному просторі велика кількість ворожих ударних БпЛА! Залучено засоби щодо їх збиття. У разі оголошення тривоги - прямуйте в укриття! - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 8 липня по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К. Київська влада також попередила про загрозу ударних безпілотників.

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