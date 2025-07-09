Воздушные силы предупредили о большом количестве дронов РФ

В ночь на среду, 9 июля, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ) предупредили, что в областях, где объявлена тревога, в небе находится большое количество беспилотников оккупантов, передает УНН.

Внимание! В воздушном пространстве большое количество вражеских ударных БпЛА! Задействованы средства по их сбитию. В случае объявления тревоги - направляйтесь в укрытие! - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 8 июля по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К. Киевские власти также предупредили об угрозе ударных беспилотников.

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