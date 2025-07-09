Воздушные силы предупредили о большом количестве дронов РФ
Киев • УНН
В ночь на 9 июля Воздушные силы ВСУ предупредили о большом количестве вражеских ударных беспилотников в воздушном пространстве. Средства для их сбития задействованы, граждан призывают направляться в укрытие в случае объявления тревоги.
В ночь на среду, 9 июля, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ) предупредили, что в областях, где объявлена тревога, в небе находится большое количество беспилотников оккупантов, передает УНН.
Внимание! В воздушном пространстве большое количество вражеских ударных БпЛА! Задействованы средства по их сбитию. В случае объявления тревоги - направляйтесь в укрытие!
Напомним, вечером 8 июля по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К. Киевские власти также предупредили об угрозе ударных беспилотников.
рф увеличила количество выпущенных по Украине ракет и дронов в 1,6 раза - Сырский08.07.25, 14:05 • 864 просмотра