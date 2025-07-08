рф увеличила количество выпущенных по Украине ракет и дронов в 1,6 раза - Сырский

Российские войска в июне увеличили количество выпущенных по территории Украины ракет и дронов в 1,6 раза, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во вторник в Facebook, пишет УНН.

россияне за месяц в 1,6 раза увеличили количество средств воздушного направления - ракет и дронов, выпущенных по территории Украины - написал Сырский.

"В то же время Силами обороны Украины поражено около 4 тысяч целей", - отметил Главком.

По его словам, среди главных приоритетов - укрепление и повышение эффективности системы ПВО.

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