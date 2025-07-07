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россия за неделю запустила 1270 дронов, 39 ракет и до тысячи КАБов: Зеленский направил месседж партнерам о ПВО после новой атаки рф

Киев • УНН

 • 89 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о массированных атаках рф: за неделю выпущено 1270 дронов, 39 ракет и почти тысяча КАБов. В результате ударов есть раненые, в том числе дети, и погибший в Одессе.

россия за неделю запустила 1270 дронов, 39 ракет и до тысячи КАБов: Зеленский направил месседж партнерам о ПВО после новой атаки рф

россия за прошедшую неделю запустила по Украине около 1270 дронов, 39 ракет и почти тысячу КАБов, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на очередную атаку РФ, и указав на важность ПВО и ожидание выполнения договоренностей партнерами, пишет УНН.

Детали

"С ночи продолжаются аварийно-спасательные работы в Донецкой и Днепропетровской областях. В Харькове разбирают завалы после удара по жилым многоэтажкам. Двадцать семь человек ранены, среди них трое детей. Самой младшей, девочке, всего три года. Трех человек госпитализировали. К сожалению, в Одессе погиб человек. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, россияне ударили по Украине 101 дроном, из них абсолютное большинство – российско-иранские "шахеды". "Многие регионы пострадали, и во многих утром снова звучит воздушная тревога из-за ударных дронов", - отметил он.

Всего за прошедшую неделю было около 1270 дронов, 39 ракет и почти тысяча КАБов

- сообщил Президент.

"Очень рассчитываем, что партнеры выполнят все то, о чем мы договаривались. ПВО – это главное для защиты жизни. Также уже довольно динамично реализуем договоренности об инвестициях в наше собственное производство оружия, в частности всех типов дронов. Особое внимание – дронам-перехватчикам. Контрактуем по максимуму. Спасибо всем партнерам, кто помогает", - отметил он.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Донецкая область
Днепропетровская область
Шахед-136
Владимир Зеленский
Украина
Одесса
Харьков
Tesla
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