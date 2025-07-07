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Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
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росія за тиждень запустила 1270 дронів, 39 ракет та до тисячі КАБів: Зеленський надіслав меседж партнерам про ППО після нової атаки рф

Київ • УНН

 • 131 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про масовані атаки рф: за тиждень випущено 1270 дронів, 39 ракет та майже тисячу КАБів. Внаслідок ударів є поранені, зокрема діти, та загиблий в Одесі.

росія за тиждень запустила 1270 дронів, 39 ракет та до тисячі КАБів: Зеленський надіслав меседж партнерам про ППО після нової атаки рф

росія за минулий тиждень запустила по Україні близько 1270 дронів, 39 ракет і майже тисячу КАБів, повідомив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на чергову атаку рф, і вказавши на важливість ППО та очікування виконання домовленостей партнерами, пише УНН.

Деталі

"Із ночі тривають аварійно-рятувальні роботи на Донеччині та Дніпровщині. У Харкові розбирають завали після удару по житлових багатоповерхівках. Двадцять сім людей поранено, серед них три дитини. Наймолодшій, дівчинці, всього три роки. Трьох людей госпіталізували. На жаль, в Одесі загинула людина. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, росіяни вдарили по Україні 101 дроном, з них абсолютна більшість – російсько-іранські "шахеди". "Багато регіонів постраждало, і в багатьох зранку знову звучить повітряна тривога через ударні дрони", - зазначив він.

Загалом за минулий тиждень було близько 1270 дронів, 39 ракет і майже тисяча КАБів

- повідомив Президент.

"Дуже розраховуємо, що партнери виконають усе те, про що ми домовлялися. ППО – це головне для захисту життя. Також уже доволі динамічно реалізовуємо домовленості про інвестиції в наше власне виробництво зброї, зокрема всіх типів дронів. Особлива увага – дронам-перехоплювачам. Контрактуємо по максимуму. Дякую всім партнерам, хто допомагає", - зазначив він.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Донецька область
Дніпропетровська область
Шахед-136
Володимир Зеленський
Україна
Одеса
Харків
Tesla
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