росія за тиждень запустила 1270 дронів, 39 ракет та до тисячі КАБів: Зеленський надіслав меседж партнерам про ППО після нової атаки рф

росія за минулий тиждень запустила по Україні близько 1270 дронів, 39 ракет і майже тисячу КАБів, повідомив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на чергову атаку рф, і вказавши на важливість ППО та очікування виконання домовленостей партнерами, пише УНН.

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"Із ночі тривають аварійно-рятувальні роботи на Донеччині та Дніпровщині. У Харкові розбирають завали після удару по житлових багатоповерхівках. Двадцять сім людей поранено, серед них три дитини. Наймолодшій, дівчинці, всього три роки. Трьох людей госпіталізували. На жаль, в Одесі загинула людина. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, росіяни вдарили по Україні 101 дроном, з них абсолютна більшість – російсько-іранські "шахеди". "Багато регіонів постраждало, і в багатьох зранку знову звучить повітряна тривога через ударні дрони", - зазначив він.

Загалом за минулий тиждень було близько 1270 дронів, 39 ракет і майже тисяча КАБів - повідомив Президент.

"Дуже розраховуємо, що партнери виконають усе те, про що ми домовлялися. ППО – це головне для захисту життя. Також уже доволі динамічно реалізовуємо домовленості про інвестиції в наше власне виробництво зброї, зокрема всіх типів дронів. Особлива увага – дронам-перехоплювачам. Контрактуємо по максимуму. Дякую всім партнерам, хто допомагає", - зазначив він.