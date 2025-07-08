рф збільшила кількість випущених по Україні ракет та дронів в 1,6 раза - Сирський
Київ • УНН
Російські війська за місяць збільшили кількість випущених по Україні ракет і дронів у 1,6 раза. Сили оборони України уразили близько 4 тисяч цілей, а зміцнення ППО є пріоритетом.
Російські війська у червні збільшили кількість випущених по території України ракет і дронів у 1,6 раза, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у вівторок у Facebook, пише УНН.
росіяни за місяць в 1,6 раза збільшили кількість засобів повітряного напряму - ракет і дронів, випущених по території України
"Водночас Силами оборони України уражено близько 4 тисяч цілей", - зазначив Головком.
З його слів, серед головних пріоритетів - зміцнення та підвищення ефективності системи ППО.
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