В Україні вдруге за ніч масштабна тривога через зліт МіГ-31К

У ніч проти середи, 9 липня по всій Україні знову оголосили повітряну тривогу. Наразі для всієї країни є ракетна небезпека. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України (ЗСУ).

Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт 2 МіГ-31К - повідомили Повітряні Сили ЗСУ о 02:50.

Нагадаємо, увечері 8 липня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.

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