В Україні вдруге за ніч масштабна тривога через зліт МіГ-31К

$41.800.06
49.030.09
ukenru
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
8 липня, 17:10 • 15628 перегляди
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
Ексклюзив
8 липня, 16:34 • 49687 перегляди
70% справ НАБУ проти нардепів жодним чином не повʼязані з корупцією - нардеп та член ТСК Бужанський
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 74177 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 102990 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 12:25 • 67698 перегляди
Реєстрація домашніх тварин у столичних ЦНАПах: скільки заяв було подано зі старту послуги
Ексклюзив
8 липня, 11:24 • 55799 перегляди
Чотири місяці без маркетингу на фармринку: нардеп Дмитрієва пояснила, чому досі не узгоджені нові правила
8 липня, 10:13 • 59331 перегляди
Трамп пообіцяв Зеленському негайно відправити 10 ракет для Patriot - Axios
8 липня, 10:12 • 56037 перегляди
Зеленський повідомив послу України у США Маркаровій про її заміну – джерела
8 липня, 09:37 • 46028 перегляди
9 липня в Україні буде чи не найспекотніше у Європі - синоптик
Ексклюзив
8 липня, 09:02 • 42834 перегляди
У Сумах за пів року 2025 було пошкоджено у понад вісім разів більше будинків, ніж торік
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.6м/с
64%
743мм
Популярнi новини
Купівля з присмаком політики: АРМА замовило люксовий спецавтомобіль у компанії, повʼязаної з Порошенком8 липня, 14:33 • 80588 перегляди
Тривають запеклі бої за Кам'янське - речник Сил оборони Півдня8 липня, 15:24 • 24224 перегляди
18-річну українку, яка зникла в Італії, знайшли повішеною8 липня, 16:54 • 8607 перегляди
Україну охопила масштабна повітряна тривога: зафіксовано зліт МіГ-31К20:09 • 5363 перегляди
Повітряні сили попередили про велику кількість дронів рф21:30 • 5785 перегляди
Публікації
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 74177 перегляди
Купівля з присмаком політики: АРМА замовило люксовий спецавтомобіль у компанії, повʼязаної з Порошенком8 липня, 14:33 • 80630 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 102990 перегляди
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували7 липня, 14:21 • 211020 перегляди
Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку7 липня, 14:20 • 195177 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Італія
Китай
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 164425 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 351600 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 187222 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 301123 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 320717 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Starlink
MIM-104 Patriot
Дія (сервіс)
Facebook

В Україні вдруге за ніч масштабна тривога через зліт МіГ-31К

Київ • УНН

 • 23 перегляди

У ніч на 9 липня по всій Україні оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повітряні Сили ЗСУ зафіксували зліт двох МіГ-31К.

В Україні вдруге за ніч масштабна тривога через зліт МіГ-31К

У ніч проти середи, 9 липня по всій Україні знову оголосили повітряну тривогу. Наразі для всієї країни є ракетна небезпека. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України (ЗСУ).

Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт 2 МіГ-31К

- повідомили Повітряні Сили ЗСУ о 02:50.

Нагадаємо, увечері 8 липня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К. 

рф збільшила кількість випущених по Україні ракет та дронів в 1,6 раза - Сирський08.07.25, 14:05 • 907 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Збройні сили України
МіГ-31
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9