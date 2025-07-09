В Україні вдруге за ніч масштабна тривога через зліт МіГ-31К
Київ • УНН
У ніч на 9 липня по всій Україні оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повітряні Сили ЗСУ зафіксували зліт двох МіГ-31К.
У ніч проти середи, 9 липня по всій Україні знову оголосили повітряну тривогу. Наразі для всієї країни є ракетна небезпека. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України (ЗСУ).
Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт 2 МіГ-31К
Нагадаємо, увечері 8 липня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.
рф збільшила кількість випущених по Україні ракет та дронів в 1,6 раза - Сирський08.07.25, 14:05 • 907 переглядiв