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путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
17:10 • 11329 перегляди
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
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Україну охопила масштабна повітряна тривога: зафіксовано зліт МіГ-31К

Київ • УНН

 • 2707 перегляди

Увечері 8 липня по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К. Київська влада також попередила про загрозу ударних безпілотників.

Україну охопила масштабна повітряна тривога: зафіксовано зліт МіГ-31К

Ввечері вівторка, 8 липня, масштабна повітряна тривога охопила всю Україну. Зафіксовано зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичних ракет "Кинджал". Водночас, міська влада Києва попередила й про обстріл безпілотниками. Про це інформує УНН з посиланням на карту повітряних тривог, Повітряні сили Збройних Сил України (ЗСУ), Київську міську військову адміністрацію (КМВА), начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ)

- повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Повітряна тривога в Києві. Загроза ударних БпЛА. Залишайтесь в безпечних місцях до відбою", - написав Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Жителів Миколаївщини закликали уникати прибережних районів через загрозу обстрілів рф08.07.25, 13:03 • 1160 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Київська міська державна адміністрація
Повітряні сили Збройних сил України
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Україна
Київ
Tesla
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