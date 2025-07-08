Україну охопила масштабна повітряна тривога: зафіксовано зліт МіГ-31К

Ввечері вівторка, 8 липня, масштабна повітряна тривога охопила всю Україну. Зафіксовано зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичних ракет "Кинджал". Водночас, міська влада Києва попередила й про обстріл безпілотниками. Про це інформує УНН з посиланням на карту повітряних тривог, Повітряні сили Збройних Сил України (ЗСУ), Київську міську військову адміністрацію (КМВА), начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ) - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Повітряна тривога в Києві. Загроза ударних БпЛА. Залишайтесь в безпечних місцях до відбою", - написав Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

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